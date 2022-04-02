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تغيير اسم مسلسل «شغل عالي» لهذا السبب
أرشيفية
2 ابريل 2022 22:41

محمد قناوي (القاهرة)

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر في أول يوم رمضان الاستجابة للشكوى المقدمة من الإعلامية دينا عبد الكريم مقدمة برنامج «شغل عالي» تطالب بتغيير اسم المسلسل الذي تقوم ببطولته فيفي عبده وشيرين رضا الذي يحمل الاسم نفسه، ليصبح قبل عرضه بساعات «شغل في العالي».

المسلسل يُعرض حصرياً على قناة أبوظبي وعلى قناة النهار المصرية، وتدور أحداث مسلسل «شغل في العالي» في إطار كوميدي حول صديقتين (فيفي عبده وشيرين رضا) أسستا شركة بهدف الانتقام من الرجال المتحرشين أو الذين يعاملون زوجاتهم بطريقة سيئة. المسلسل بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بيومي فؤاد، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور وغيرهم، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.
     

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