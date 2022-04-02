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سميث يستقيل من أكاديمية الأوسكار
سميث يستقيل من أكاديمية الأوسكار
3 ابريل 2022 01:48

لوس انجليس (أ ف ب) 

أعلن ويل سميث في بيان أنه قرر الاستقالة من أكاديمية الأوسكار، على خلفية واقعة صفعه الفكاهي كريس روك خلال احتفال توزيع الجوائز. وكتب سميث في البيان الذي نشرته عدد من وسائل الإعلام المتخصصة في هوليوود «أفعالي في الحفل الـ94 لتوزيع جوائز الأوسكار كانت صادمة ومؤلمة وغير مبررة». وتابع «أستقيل من عضويتي في أكاديمية فنون السينما وعلومها، وسأقبل أي عواقب يراها مجلس الإدارة مناسبة».
وأردف سميث «خنت ثقة الأكاديمية. حرمت مرشحين آخرين وفائزين من فرصة الاحتفال بعملهم الاستثنائي. أنا محطم القلب».

ويل سميث
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