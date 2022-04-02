مصر تعيد لطالبة 15 درجة بعد تخرجها بـ 15 عاماً.. ما قصتها؟
أرشيفية
2 ابريل 2022 22:39
أحمد عاطف (القاهرة)
ألزمت محكمة مصرية كلية الهندسة بإحدى الجامعات الحكومية بمنح طالبة بالكلية بقسم الهندسة المعمارية 15 درجة بمشروع التخرج الخاص بها عن العام الدراسي 2006- 2007، وذلك على الرغم من تخرجها منذ 15 عاماً.
وكشفت المحكمة أنها أيدت في حكمها ثبوت حصول الطالبة في مادة مشروع البكالوريوس على تقدير جيد جدا.
وفي التفاصيل، تبين أنها حصلت على مجموع درجات 240/ 300 درجة وأقامت طعنها على سند أن هذا التقدير تم التلاعب فيه وهو ما كشف عنه تقرير مصلحة الطب الشرعي الذي تطمئن إليه المحكمة لسلامته ودقة الأسس التي قام عليها بشأن الورقة الثانية من الكشف الخاص بدرجات أعمال السنة لمادة المشروع.
وأكدت المحكمة تعرض الدرجة الثابتة بخانة أعمال السنة بورقة الطالبة لمحو باستخدام الطامس الأبيض فكانت مُحرَّرة في الأصل برقم (115) درجة ثم تم المحو وإثبات الرقم الحالي (100) درجة بالأداة الكتابية ذاتها والمواد ذاتها، الأمر الذي يقطع بحدوث تلاعب في درجة أعمال السنة للطالبة في مادة المشروع، وحصولها على (115- 150) درجة بدلًا من (100- 150) درجة.