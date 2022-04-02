كنده حنا بـ3 وجوه في رمضان

تطل الفنانة السورية كنده حنا على جمهورها في السباق الرمضاني بـ3 أعمال درامية، حيث تشارك في الجزء الثاني من المسلسل الشامي «الكندوش»، وتجسد شخصية «أمل»، الفتاة المحافظة التي نشأت على العادات والتقاليد، ولا تخاف قول الحقيقة. وحول معنى اسم المسلسل أوضحت حنا أن «الكندوش»، هو المكان الذي يتم فيه تخزين القمح، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية بثلاثينيات القرن الماضي، إبان فترة الحكم العثماني لسوريا، تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسن، ويشارك في بطولته أيمن زيدان، وسلاف فواخرجي. وتشارك في المسلسل اللبناني «ظل»، وتجسد شخصية عارضة أزياء تعاني العديد من العقبات في مهنتها، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني حول الماضي وكيف يؤثر على مستقبل الأشخاص من خلال حكايات من واقع الحياة. وفي العمل الثالث «ليلة السقوط»، تجسد شخصية كريستين الفنانة التشكيلية الشهيرة بالعراق، التي تتمحور حولها الأحداث في إطار الدراما التشويقية، ويسلط الضوء على أساليب الجماعات الإرهابية في السيطرة على عقول الشباب، تارة باستخدام الدين وتارة بالمال، كاشفة عن أن العمل بمثابة جرس إنذار ضد التطرف. وعلى الصعيد السينمائي انتهت حنا من تصوير فيلم «أنت جريح»، وتجسد فيه شخصية سيدة تجبرها الظروف على اتخاذ قرارات صارمة، ولا تحيد عن طريق الصواب مهما كانت المغريات المادية، تأليف قمر الزمان علوش، ويشارك في بطولته نادين خوري، وتوفيق إسكندر، ويشهد عودة التعاون الفني الثاني بينها وبين زوجها المخرج ناجي طعمي، بعد مسلسل «لست جارية»، الذي عرض العام 2016.