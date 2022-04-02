مصر.. وقف أولى حلقات مسلسل لهذا السبب

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر وقف الحلقة الأولى من مسلسل «دنيا تانية» لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتمت إذاعتها بالتحايل، مؤكداً ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بـ «زنا المحارم».
ويعد هذا القرار هو الأول فيما يخص مسلسلات شهر رمضان 2022، حيث تقدم رئيس الرقابة على المصنفات الفنية المصري الدكتور خالد عبد الجليل بشكوى عاجلة لوقف هذه الحلقة، مؤكداً أن القناة العارضة تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة. ونبه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، اليوم، على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.
وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات. وتتمحور قصة مسلسل دنيا تانية، بطولة ليلى علوي، حول بطلة القصة التي تتعرض لصدمة كبيرة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان نجلها الثاني النطق بعد الحادث الذي أودى بحياة شقيقه.
وتتهم ليلى علوي التي تعمل كمديرة لإحدى المدارس الإنترناشونال، زوجها بالإهمال بعد حادث طفليها، وتبدأ في إجراءات الخلع.
ويندرج مسلسل دنيا تانية تحت قائمة الأعمال الدرامية الاجتماعية، حيث تترأس البطولة الفنانة ليلى علوي، ويشاركها كل من مي سليم، فراس سعيد، مجدي كامل، أحمد عزمي، أشرف زكي، وليلى عز العرب، وغيرهما العديد من النجوم.