«الاختيار 3».. يوثق كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر

شعبان بلال (القاهرة)

بعد نجاح الجزأين الأول والثاني، يأتي الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان، حيث يوثق ويكشف كواليس أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر.

و«الاختيار 3» ليس مجرد دراما، إنما يكشف حقائق بعضها لأول مرة، عن الأحداث التي شهدتها مصر خلال فترة تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم والإطاحة بهم في ثورة 30 يونيو 2013، حيث كانت البلاد على وشك الدخول في حرب أهلية.

ويتميز العمل بالمزج بين الوقائع الحقيقية والدراما التي تعكس أصل الأحداث، ومنها تفاصيل اجتماع القوى السياسية حينها مع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ البلاد من الجماعة الإرهابية.

وأوضح الإعلان الرسمي للمسلسل أن الإخوان استعانوا بأجانب كقنابل موقوتة وسط المصريين وسعيهم للحرب الأهلية عبر إعلان مرشدهم النفير العام وتأكيده أن الجماعة لديها الجيش الخاص بها، بعد فشل التنظيم في اختراق الجيش المصري أو مواجهته.

وعرض الإعلان تصريحات على لسان ممثلين جسدوا أدوار ضباط بأجهزة أمنية، حذروا خلالها من عمل الإخوان على إنشاء حرس ثوري خاص بهم.

وطرحت الصفحة الرسمية لـ«الاختيار 3»، بوسترات نجوم العمل أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، الذين يجسدون أدوار ضباط بأجهزة المخابرات الحربية والمخابرات العامة والأمن الوطني، ويعد العمل الأضخم إنتاجاً في الدراما المصرية.

ويجسد ياسر جلال دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصبري فواز دور محمد مرسي، وأحمد بدير دور المشير طنطاوي، ومفيد عاشور دور الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعبد العزيز مخيون جسد دور المرشد العام للجماعة محمد بديع، بينما يلعب خالد الصاوي دور خيرت الشاطر نائب المرشد، بجانب مشاركة قائمة من الفنانين تصل إلى أكثر من 200 ممثل وممثلة.

وتصدر «الاختيار 3» قائمة الأكثر بحثاً على المواقع خلال الساعات الماضية، حيث ينتظر المصريون بشغف هذا العمل الدرامي الذي يناقش كواليس فترة حرجة من تاريخ مصر، وشهدت مواقع التواصل تفاعلاً كبيراً مع الإعلان عن تفاصيله والفترة والأحداث التي يتناولها.