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وادي الملكات بالأقصر.. مقبرة أميرات الفراعنة
وادي الملكات بالأقصر.. مقبرة أميرات الفراعنة
2 ابريل 2022 15:07

شعبان بلال (القاهرة)

وادي الملكات أو «مكان الجمال»، هو أحد الأماكن الأثرية في مصر، يعود إلى العصر الفرعوني، مكان دفن الملكات والأميرات، اسمه «تا - ست - نفرو»، ومعناه «مكان أبناء الفرعون» لأنه دفنت فيه ملكات من الأسر الفرعونية 18, 19 و20، خلال الفترة من1070 إلى1550 قبل الميلاد، بالإضافة إلى العديد من الأمراء والأميرات والنبلاء. يقع الوادي في الضفة الغربية لنهر النيل أقصى جنوب جبانة طيبة بمحافظة الأقصر (جنوب مصر)، ويرجع سبب اختيار موقعه إلى قربه من وادي الملوك، ويجذب آلاف الزائرين للتعرف على ملكات وأميرات وأمراء مصر القديمة. وحسب وزارة الآثار والسياحة المصرية، تم اكتشاف المقبرة في العام 1903، وتتميز جدرانها بمناظر جنائزية ودينية، ويضم الوادي أكثر من 70 مقبرة، أهمها على الإطلاق مقبرة الملكة نفرتاري زوجة الملك رمسيس الثاني، التي مازالت تحتفظ بجمال وروعة نقوشها وألوانها، حيث زين رمسيس ضريح نفرتاري بشكل مسرف كونها كبيرة الزوجات الملكيات أو الزوجة الرئيسة له. وتتميز مقابر الأمراء «آمون حر خبشف» و«خع إم واست» أبناء رمسيس الثالث بوادي الملكات أيضاً بروعة الألوان والنقوش التي تعتبر أجمل مقابر الوادي، بالإضافة إلى مقابر أخرى أشهرها مقابر مريت أمون، وحنوت تاوى، والأمير أحمس، ومين إم حات وأمون حتب، والملكة دوا تنت أوبت، والأميرة نفرحات، والأمير باكي، والأمير رعمسيس، والأميرات مريت رع وور مريوتس. وكانت الأقصر تُعرف في العصر الفرعوني باسم «طيبة» ولها أسماء عديدة أيضاً، فهي يطلق عليها مدينة المئة باب أو مدينة الشمس، ويقسمها نهر النيل إلى شطرين وهما البر الشرقي والبر الغربي. وتضم الأقصر معالم ومواقع أثرية يرجع تاريخها إلى عصر الدولة الفرعونية، حيث يحتوي البر الغربي على وادي الملوك ووادي الملكات ومعبد الدير البحري ودير المدينة ومعبد الرامسيوم.
 

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