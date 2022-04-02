إذاعتا الشارقة و«بلس 95» مع الجمهور في رمضان

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق إذاعتا الشارقة و«بلس 95» الناطقة باللغة الإنجليزية، في الموسم الرمضاني لهذا العام، في رحلة متنوعة ترافق المستمعين من خلال جدول برامجي يضم عدداً من الأعمال التي تمزج بين غرس القيم الأخلاقية والفضائل الإيمانية، والبرامج الترفيهية التي تطرح القضايا المجتمعية بثوب فكاهي يرسخ من مغزاها في نفوس المتلقين. إضافة إلى برامج باللغة الإنجليزية تستهدف المقيمين على أرض الإمارات، وتعبر عن ثقافة وروحانيات الشهر الفضيل.

قصص هادفة

ويطل الإعلامي الإماراتي عوض بن حاسوم الدرمكي على مستمعي إذاعة الشارقة طيلة أيام شهر رمضان في الساعة 7:30 مساءً عبر برنامج «جهة خامسة»، الذي يرسخ القضايا التي يتناولها من خلال سرد عدد من القصص الهادفة، وطرح الدروس المستفادة منها، والتي يستهدف من خلالها الفئات العمرية ما فوق 13 سنة، ويستمر لمدة عشر دقائق.

ومع برنامج «اعرف حقك» يطل المحامي الدكتور يوسف الشريف على المستمعين طيلة أيام شهر رمضان في الساعة 9:00 صباحاً، مسلطاً الضوء على القضايا القانونية المتداولة في المجتمع، بأسلوب سردي يركز على تقديم النصائح القانونية بطريقة جاذبة قصصية، والتوعية بالحقوق المدنية وتقديم الحل الأمثل للمشكلات القانونية التي تواجه الجمهور.

توعية صحية

أما الدكتور عادل سجواني، فيستعرض في برنامج «صيام فوق الستين» أبرز المشكلات التي تواجه كبار السن أثناء الصيام، مع نصائح طبية حولها. ويبث في الساعة 01:00 ظهراً، طيلة أيام شهر رمضان، في حين يستمر برنامج «نجم المجالس» من تقديم محمد الحوسني وهزاع الشحي، في جذب المستمعين، واختبار معلوماتهم الثقافية التي خصص لها جوائز تشجيعية للفائزين.

دراما فكاهية

وبمزيج من التوعية والكوميديا الهادفة التي تميز بها الفنانان بيومي فؤاد ونشوى مصطفى، يطل مسلسل «بعد الخمسين»، على مستمعي إذاعة الشارقة، ليبرز عدداً من المشكلات الاجتماعية التي تواجه العائلات، بأسلوب مرح وجذاب، حيث يخوض أبطال المسلسل رحلة طويلة ومشوقة، لا تخلو من المواقف الطريفة، للوصول إلى النجاح في مشاريعهم التجارية.

بلس 95... تواصل حضاري

وانطلاقاً من دورها كمنبر إعلامي يستقطب الناطقين باللغة الإنجليزية، ويثري أوقاتهم عبر أثير هادف وجذاب، ويلبي شغف المقيمين في الإمارات على اختلاف ثقافاتهم، ولا سيما مع حلول شهر رمضان المبارك، تقدم قناة «بلس» عبر منصتها في (اليوتيوب)، برنامج «رسول الرحمة» ناقلاً في 4 دقائق يومياً برنامج يبرز القيم الأخلاقية النبيلة، ويروي قصصاً ومواقف تعزز من الفضائل السامية بين أفراد المجتمع.

الحياة في الشارقة

وتنقل الإعلامية عائشة المازمي، من خلال برنامج «Eyes On» جوانب متعددة من الحياة في إمارة الشارقة، إضافة إلى تسليط الضوء على الوجهات السياحية التي تناسب كافة أفراد الأسرة لإمضاء أوقات العطلات فيها، فضلاً عن تناوله القضايا التي تهم أفراد المجتمع، والمتعلقة بكافة القطاعات الحياتية والاقتصادية، مثل العقارات والصحة والتعليم والثقافة، ويبث برنامج «Eyes On» من الاثنين إلى الخميس بين الواحدة والثانية ظهراً.

مواهب متعددة الثقافات

وينطلق برنامج «Catch a Vibe» مركزاً على المواهب المحلية والإقليمية، ويقدم البرنامج الإعلامي بيج هاس، ويبث على الأثير مباشرة كل يوم سبت، ما بين 9-10 مساء، ويعاد يوم الأحد بنفس التوقيت.

مسابقات وجوائز

وانطلاقاً من مكانة برامج المسابقات والمواهب في بناء جسور التواصل مع المستمعين، عممت إذاعة بلس فقرات المسابقات على كافة برامجها في الموسم الرمضاني لهذا العام، وحيث يمكن للمتابعين لها على حسابتها في مواقع التواصل الاجتماعي الإجابة عن أسئلتها، ويتم تخصيص سحوبات على جوائز نقدية للفائزين بها.