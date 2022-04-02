مصر.. موجة حارة في أول أيام رمضان

شعبان بلال (القاهرة)

حذرت الأرصاد الجوية المصرية من ارتفاع درجات الحرارة في أول شهر رمضان الكريم بشكل غير مسبوق، لتصل في بعض المناطق إلى 40 درجة.

ويسود، اليوم السبت، طقس شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب مصر، مائل الحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحسب الأرصاد الجوية يشهد، اليوم، أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح أحياناً بالسواحل الشمالية الغربية وجنوب مصر.

وأوضحت الأرصاد المصرية أن طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك سيكون شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب مصر، حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة 36 درجة وتزيد، بينما يكون الطقس مائل الحرارة على السواحل الشمالية بارداً ليلاً على كافة الأنحاء.

وتوقعت من خلال صور الأقمار الصناعية أن تكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، كما تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة نهاراً.