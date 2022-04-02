كمال التواتي.. من هو؟

ساسي جبيل (تونس)

يعد الممثل التونسي كمال التواتي، من بين الأكثر شعبية في بلاده، وهو من مواليد العاصمة تونس، في 22 فبراير 1952، ويعمل في المسرح والسينما وكثير الحضور في دور البطل الرئيسي، في الأعمال التلفزيونية الأكثر رواجاً، خاصة خلال شهر رمضان، ومنها مسلسل «شوفلي حلّ» (ويعني ابحث لي عن حلّ) وكذلك «نسيبتي العزيزة» (أي حماتي العزيزة)، و«دار الوزير» وكذلك «دار الخلاعة» ( وتعني دار الاصطياف)، وهي من أكثر المسلسلات التي شدت ومازالت تشدّ متابعة المشاهدين رغم إعادة بثها في أكثر من مناسبة ومنذ سنوات عديدة.كما لكمال التواتي مشاركاته المتعددة في الأشرطة السينمائية، وذلك منذ العام 1974، حيث شارك في شريط «رسائل من سجنان» لعبد اللطيف بن عمار و«الكأس» لمحمد دمّق ( 1986) و«عصفور السطح» لفريد بوغدير (1991) و«غبار الألماس» لمحمود بن محمود وفاضل الجعايبي و«سلطان المدينة» و«دعوة مميزة جدا» في العام 1992 و«صمت القصور» (1994) و«مدام باترفلاي» لفريدريك ميتيران (1995)، وهو فيلم فرنسي، و«السحر» (1996) و«المرأة التونسية» (1997) و«الوليمة» و«يا أبيض يا أسود (1998) و»يوم بلا إمرأة«( 2014) و»قبل ما يفوت الفوت«(أي قبل انقضاء الأمر) وذلك العام 2019، وغيرها من الأشرطة السينمائية التونسية والأجنبية.

وللتواتي العديد من المسرحيات التي لاقت الإعجاب الكبير، ومنها«الكريطة» (أي العربة المجرورة من قبل الدابة)، وكان إلى جانب عدد من المسرحيين ومنهم الأمين النهدي، سنة 1974، قبل عودته إلى خشبة جمهوره، العام 1993 بمسرحية «فاميليا»(وتعني العائلة) والعام 1999 بمسرحية»ضدّ إيكس«( أي ضد نكرة ).

ولم يتوقف نشاط الممثل كمال التواتي عند ذاك الحد، رغم تعدد التزاماته مع مخرجي الأشرطة السينمائية، بل عاد سنة 2004 بمسرحية «كلام الليل» وسنة 2005 بمسرحية» «إن....عاش 1».

وظل الممثل كمال التواتي معروفا بحركيته الدائمة، ونشاطه المكثف، وإبداعاته التي شهد بها كبار المخرجين من التونسيين والأجانب، ما جعله يكون نجما على الدوام منذ أكثر من أربعين عاما بالتمام والكمال، خاصة أنه سريعا ما يتغيّر من دور إلى آخر وكثيرا ما يتألق في مختلف الأدوار التي تقمصها، لتجده تارة ذاك الشيخ الوقور وأخرى الشاب المهرّج المتصعلك وثالثة التاجر المتلاعب المتحايل ورابعة المواطن المستهلك المتذمر من جشع التجار، وأخرى ذاك المدنيّ الحياة وما يعكسها تماما ليكون الريفي الذي لا يعرف شيئا من لغة العصر وقوانينها فتراه بقطع الطريق دون مبالاة للسيارة ويدخل متى أراد وهكذا.

وإذا كانت حياة التواتي متسمة بالراحة والتواضع، ما جعله محل محبة واحترام الجميع، فإنه سجّل غضبه كثيرا وبكل اهتزاز، معبرا ذات يوم من شهر أكتوبر من العام 2020، عن حيرته واستغرابه من بثّ إشاعة وفاته، التي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثّف جدا، مؤكدا أنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية للاطمئنان عن حالته الصحية.

كما اعتبر التواتي أن مثل تلك الإشاعات من شأنها أن تدخل البلبلة في صفوف عائلته وأصدقائه وزملائه، مبرزا أنه مستعدّ لدفع ضريبة الشهرة، كما دفعها في عديد المناسبات حتى أصبح مكبلا لا يذهب إلى الأماكن العمومية التي يحبها وأصبح محروما منها، إلا في مناسبات قليلة جدا وللضرورة، نتيجة تعلّق مختلف شرائح المجتمع في البلاد، أما أن تصل ضريبة هذه الشهرة إلى الوفاة، فتلك هي التي لا يستوعبها.