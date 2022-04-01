«نجمة شاشة رمضان».. من تكون؟

محمد قناوي وتامر عبد الحميد (أبوظبي، القاهرة)

تشهد شاشة دراما رمضان عدداً من النجمات من خلال تقديمهن أدواراً مختلفة في شخصيات بين الخير والشر في أعمال تتنوع بين الكوميديا والأكشن والرومانسية والاجتماعية، وكذا تتنوع المهن بين المدرسة والسكرتيرة والضابط والموظفة و«الاستايلست» والفتاة الشعبية و«الغجرية» وسائقة الشاحنة وغيرها.. فأيّ من الفنانات ستنجح على مدار الحلقات في تقمص الشخصية، وتكون من جهة نظر المشاهدين.. «نجمة دراما رمضان»؟

حياة الفهد.. في «سنوات الجريش»

اختارت الممثلة القديرة حياة الفهد مسلسل «سنوات الجريش» لتنافس به في السباق الدرامي الرمضاني هذا العام، ويشاركها بطولته حسن البلام وحبيب غلوم وليلى السلمان، وهو من تأليف محمد النابلسي، وفكرة حسين المهدي وإخراج مناف عبدال، وتستعرض الفهد من خلال دورها في إطار إنساني تراجيدي، قصة واقعية حول ما تخلّفه الحروب من قصص مأساوية.

مي عز الدين.. غجرية

تقدم مي عز الدين في المسلسل الرمضاني «جزيرة غمام» شخصية فتاة تدعى «سندس»، وتنتمي إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات بسبب وقوعها في حب أحد كبار جزيرة غمام إحدى المناطق في الصعيد، مما يعرضها للعديد من المشاكل، حيث تدور أحداث المسلسل في العشرينيات، وتتناول أحداثه في إطار صعيدي يناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بينهم، ويقوم ببطولة المسلسل طارق لطفي، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولي، وعبد العزيز مخيون، وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج حسين المنباوي، وتأليف عبد الرحيم كمال.

هدى حسين.. طبيبة أمراض نساء

تطل هدى حسين في رمضان بدور طبيبة أمراض نساء بارعة، والدة متحكّمة، جدّة عطوف، لكنها تضع قواعدها الخاصة في العمل والمنزل، وتطالب الجميع بالتنفيذ، وذلك في الدراما الخليجية «من شارع الهرم إلى..»، ويشاركها البطولة خالد البريكي ونور الغندور وهو من كتابة هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح.

وأعربت هدى عن سعادتها للعمل في هذا المسلسل، موضحة أنها تجسد شخصية الدكتورة عبلة، ولديها أولاد متزوجون وأحفاد، لذا فإن تلك الأسرة الكبيرة ملأى بالأحداث الصادمة وأولها فكرة الوصاية، كاشفة عن أن هناك سراً دفيناً وعميقاً في حياة «عبلة»، الطبيبة والأم والجدة والإنسانة، لا يعلمه أحد سواها، سيعلمه المشاهد خلال أحداث العمل.

غادة عادل..

كارهة للرجال قالت الفنانة غادة عادل، إنها تقدم في المسلسل الرمضاني «أحلام سعيدة» دوراً مختلفاً عن نوعية الأدوار التي سبق أن قدمتها في الدراما التلفزيونية، حيث تقدم، دور سيدة كارهة للرجال ولفكرة الزواج بشكل عام، حيث يحاول كل المحيطين بها إقناعها بالفكرة والزواج والمشاركة في تكوين أسرة، إلا أنها تظهر رافضة وكارهة للفكرة، ويناقش العمل مجموعة من المشكلات التي تهم المرأة المصرية، ومنها مشكلة بطالة بعض الأزواج وعمل السيدات للإنفاق على الأسرة، وكذلك تأخر الزواج، ورفض بعض السيدات والفتيات للفكرة بشكل عام.

إلهام الفضالة.. الزوجة الرابعة

تستيقظ «أمينة» من الحالة التي عاشتها في الموسم الأول، لتجد أحلام الزوجة الرابعة قد تحولت إلى حقيقة في الموسم الثاني من الدراما الخليجية «أمينة حاف»، التي تلعب دورها الممثلة إلهام الفضالة، وقد قررت تنفيذ الجزء الثاني من المسلسل بعد النجاح الذي حققه العام الماضي، لتبدأ أحداث الموسم الجديد بأسئلة مفادها.. هل يفيد لجوء أمينة إلى طبيب نفسي في محاولةٍ منها لفهم طبيعة ما حدث معها؟ وهل هناك تشخيص طبي للحالة التي تمرّ بها؟، لذلك تبدأ «أمينة» باكتشاف الحقائق والأسرار، لتبرز أمامها الكثير من المفاجآت.

وفاء عامر.. سيدة قوية

تجسد وفاء عامر شخصية «ملك هانم» في مسلسل «بيت الشدة»، الذي يشارك في بطولته أحمد وفيق، ومها أحمد، ونهال عنبر، ومحمد مهران، وتأليف ناجى عبد الله، وإخراج وسام مدني، حيث قالت: إنها سيدة قوية تمر بـ 3 مراحل في حياتها، فهي لديها ولد وبنت، ويكون بداخلها إصرار الاستيلاء على الحارة التي تعيش فيها، مضيفة أن العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي.

فاطمة الحوسني.. بـ«وجهين»

تظهر فاطمة الحوسني بوجهين في رمضان هذا العام، من خلال اشتراكها في بطولة مسلسلين، الأول «الزقوم» الذي صوّرته في البحرين مع سعد الفرج وحبيب غلوم وهيفاء حسين، ومن تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج أحمد المقلة، موضحة أن العمل من نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية ذات البعد الإنساني، الذي يمزج بين الماضي والحاضر، لافتة إلى أنها تجسد دور زوجة «عبد العزيز» الذي يجسده الفنان سعد الفرج، حيث تدور بينهما أحداث كثيرة ومواقف متفاوتة، تتصاعد حدتها وفق الحالة الدرامية.

وتلعب في مسلسلها الثاني «عالي المقام» الذي صوّرته بين دبي وحتا، دور «غاية»، وهي امرأة عنيدة وقوية، تتجاوز كل من يقف أمامها للوصول إلى غايتها وتحقيق أهدافها، ويشاركها بطولة العمل كل من مرعي الحليان وياسر النيادي ومنصور الفيلي، وهو من تأليف محمد حسن أحمد، وإخراج باسم شعبو.

الهام شاهين.. قائدة جيش

أكدت إلهام شاهين أن الدور الذي تقدمه في المسلسل الرمضاني «بطلوع الروح» جديد عليها كلياً، وفي الوقت نفسه يناقش المسلسل قضية التطرف والإرهاب، وأنها تجسد دور قائدة لجيش نسائي إرهابي، ويشارك في بطولة المسلسل منة شلبي، وأحمد السعدني، ومحمد حاتم، ودياموند أبو عبود، وعادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.

يسرا.. مُدرسة إنترناشيونال

تجسد يسرا، في مسلسلها الجديد «أحلام سعيدة» التي تخوض به الماراثون الدرامي الرمضاني دورا في مدرسة إنترناشيونال، تعاني بعض الأزمات في حياتها، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي، وقالت يسرا إنها قررت أن تبتعد تماماً في مسلسلها عن الغموض، مشيرة إلى أن المسلسل يدور حول 3 صديقات كل واحدة منهن شخصيتها مختلفة عن الأخرى. ويشارك في بطولة العمل غادة عادل، ومي كساب، ونبيل نور الدين، ونور محمود، وشيماء سيف، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

نجلاء بدر.. فتاة شعبية

تقدم نجلاء بدر في مسلسل «بابلو» أمام حسن الرداد، شخصية فتاة شعبية تدعى «توحة» تعيش مع أسرتها في حارة وتواجه العديد من المواقف، بمشاركة سوسن بدر، وصلاح عبد الله، وسلوى عثمان، ومحمد جمعة، ورشوان توفيق، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهذه هي المرة الثانية التي تجسد فيها دور فتاة شعبية، حيث سبق أن قدمتها في مسلسل «رمضان كريم» الذي عرض عام 2017.

نيللي كريم.. أم مطلقة

تظهر الفنانة نيللي كريم مسلسلها الجديد «فاتن أمل حربي» دور أم مطلقة تدخل في صراعات مع «حماتها» على حضانة ابنتيها، عندما ترغب في الزواج مرة أخرى، وتظهر نيللي في مراحل عمرية مختلفة خلال الأحداث، وتجسد دور موظفة بالشهر العقاري، وتعيش رحلة معاناة خلال أحداث المسلسل، ويظهر الفنان شريف سلامة خلال الأحداث في دور زوجها، لكنهما ينفصلان بعد إنجابهما طفلين لتتصاعد الأحداث بعد ذلك.

وقالت نيللي كريم إنها متفائلة بالعمل الذي ينتمي للدراما الاجتماعية، حيث يناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة، ويشارك في بطولة المسلسل هالة صدقي، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، ومحمد ثروت، وجيلان علاء، وفادية عبد الغنى، وإخراج ماندو العدل.

لبلبة.. مديرة مدرسة

تقدم لبلبة خلال أحداث مسلسل «دايماً عامر» دور «زهرة»، مديرة المَدرسة، وهي شخصية لم تجسدها الفنانة لبلبة من قبل.العمل بطولة مصطفى شعبان، وصلاح عبد الله، ونضال الشافعي، وميرنا نور الدين، وسما إبراهيم، ومحمد محمود، وعمرو عبد الجليل، وأمل رزق، إخراج مجدي الهواري. وقالت لبلبة: جذبني للمشاركة في العمل الرسائل الهامة التي يحملها، خاصة التي تخص الأطفال والأسرة، بالإضافة إلى مشكلات التعليم والتلاميذ في إطار اجتماعي كوميدي، مما يجعل مشاهدة المسلسل مناسبة لجميع الأعمار، حيث تدور غالبية الأحداث داخل إحدى المدارس الخاصة.

روجينا.. الأرملة المليونيرة

تقدم روجينا، في مسلسلها الرمضاني الخليجي «كيد الحريم» دور «سمية»، وهي أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عاماً يؤدي دوره الممثل الكويتي عبدالله الإمام ويجمع المسلسل بين اللهجة المصرية والخليجية، ويشارك في بطولته هنادي الكندري، ومحمد الحداد، ومن تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، وقالت عن مشاركتها: شخصيتي مختلفة عني في الواقع فهي طيبة وشرسة في الوقت نفسه وتستفيد من كل المواقف التي تمر، حتى تصبح مليونيرة.

دينا الشربيني.. خادمة

تشارك دينا الشربيني في مسلسل «المشوار» أمام محمد رمضان الذي يلعب دور زوجها وتجسد شخصية فتاة تدعى «ورد»، وهي خادمة تعمل في المنازل، ويعمل زوجها عاملاً باليومية في إحدى شركات الملاحة في مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات في حياتهما، ويشارك في بطولة المسلسل أحمد مجدي، وأحمد صفوت، وأحمد سعيد عبد الغني، وخالد أنور، وخالد كمال، وندى بسيوني، وكارولين خليل، ومحمد عز، وندا موسى، وثراء جبيل، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

روبي سائقة شاحنة.. ومي عمر هاربة

يقدم الثنائي «مي عمر وروبي» شخصيتين متناقضتين في أحداث مسلسل «رانيا وسكينة» من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، وأحمد كرارة، وسليمان عيد، حيث ستقدم روبي دور الفتاة الشعبية «سكينة» سائقة الشاحنة، وترتبط بعلاقة حب مع أحد رجال المافيا، فيما ستقدم مي عمر دور الفتاة «رانيا»، التي سترث أموالاً، وتهرب من عائلتها وترتبط بعلاقة صداقة بـ «سكينة».

سوزان نجم الدين.. «ستايسلت»

تجسد سوزان نجم الدين في مسلسلها السوري اللبناني الجديد «بيوت من ورق» شخصية «جيجي» التي تعمل «ستايليست» لها علامة تجارية باسمها، سيدة قوية ومتماسكة، وتتعرض للغدر والسرقات والعنف والخطف، كما تظهر في النصف الأول من الأحداث تكره الرجال ككل، ولكن في النصف الثاني تقع في قصة حب عظيمة ولكن مستحيلة.

ويشارك في بطولة المسلسل يوسف الخال، وطوني عيسى، وداليدا خليل، ويوسف حداد، وفادي حداد، ويزن السيد، ودانا جبر، ومجموعة كبيرة من سوريا ولبنان، وتأليف آية طيبا، وإخراج أسامة الحمد.

ريم مصطفى.. سكرتيرة

تجسد ريم في أحداث مسلسل «suits- سوتس» شخصية «كاميليا»، وهو تعمل سكرتيرة زين ثابت الذي يقدم دوره آسر ياسين، وهي الحافظ الأول لأسراره، وجلبها معه عندما كان يعمل مع المدعي العام، وهذه الشخصية قدمتها الممثلة سارة رافيرتي في النسخة الأميركية من العمل، والمسلسل كتب سيناريو وحوار النسخة العربي ورشة محمد أمين راضي وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولته أحمد داود، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين،

عائشة.. فتاة متمردة

تراهن عائشة بن أحمد على دورها في مسلسل «ملف سري»، أمام الفنان هاني سلامة، ومجموعة من الفنانين، وقالت إنها سعيدة بدور «مريم» التي تتمرد على أهلها، وتعيش في لندن، وتعود إلى مصر بسبب ظروف معينة، وتبدأ شخصيتها في التطور مع الأحداث، ويشارك في بطولة المسلسل شيرين، وماجد المصري، ونضال الشافعي، وصبا الرافعي، ودنيا عبد العزيز، ومحسن محيي الدين، وإيهاب فهمي، وإدوارد، ورحمة حسن، ودينا، ومادلين طبر، وكارولين عزمي، والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

ريهام عبد الغفور.. تعاني من زوجها

تقدم الفنانة ريهام عبد الغفور ضمن أحداث مسلسل «أزمة منتصف العمر»، ومن تأليف أحمد عادل سلطان وإخراج كريم العدل دور امرأة تزوجت من رجل لا تحبه طمعاً في ثروته وهو يكبرها بأكثر من 20 عاما، ويجسد دوره رشدي الشامي، وهي ما زالت في الأربعينيات من عمرها، ومع الوقت تتحول علاقتهم الزوجية إلى علاقة فاترة باردة خالية من المشاعر.

فيفي وشيرين.. جليلة وسيروت

تقدم الفنانتان «فيفي عبده وشيرين رضا ديو فني في مسلسل «شغل عالي» سيناريو وحوار حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقص عادل شخصيتين «جليلة» والتي تقدمها فيفي عبده و«شيروت» وتقدمها شيرين رضا، حيث تتقابلا في ظروف غريبة وتنشأ بينهما علاقة صداقة وطيدة، وبعد ذلك تقرران عمل مشروع غامض ومن هنا تتوالى الأحداث في إطار تشويقي خفيف.