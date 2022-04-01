مفهوم جديد في عالم الأعمال: الإدارة بالتعاطف!

د. شريف عرفة

ترسم مخيلتنا دائماً صورة نمطية للقائد أو المدير الناجح.. ذلك الشخص الصارم الذي يتعامل في قوة وحزم مع الموظفين كي يستطيع إدارتهم بفعالية، إلا أن مفهوماً جديداً بدأ الحديث عنه مؤخراً.

في كتاب «القيادة بالتعاطف» يطرح الدكتور جوثام بالابا Gautham Pallapa أسلوباً جديداً في الإدارة.. للتعرف عليه أجرينا مع المؤلف هذا الحوار..

- ما معنى القيادة بالتعاطف ؟

تركز القيادة التعاطفية على فهم احتياجات أعضاء الفريق ومراعاة احتياجاتهم وزيادة السلامة النفسية داخل المنظمة، والسعي بإيثار لتمكين أعضاء الفريق وإسعادهم. ببساطة: عندما يمكن للقائد لزميله الموظف ويضع نفسه في مكانه، ويفهم ما يمر به ويهتم بسعادته وصحته النفسية.

- ما سر غياب هذا المفهوم في مجال الأعمال؟

هناك عدة أسباب.. منها اعتبار التعاطف علامة ضعف، حيث يعتبر البعض أن الصرامة والبرود من صفات المدير الناجح، حيث لا مجال للمشاعر الإنسانية، لدرجة أن بعض القادة يترددون في إظهار المشاعر خشية الحكم عليهم بالضعف.

ثانياً، انتشار الأنانية، بينما التعاطف يتطلب وضع الآخرين في مقدمة أولوياتك.. أضف إلى ذلك أن بعض الشركات تشجع تنافس الموظفين - لا تعاونهم - وهو ما يجعل بيئة العمل سامة وعدوانية.

ما هي فوائد القيادة المتعاطفة؟

هناك العديد من الفوائد.. منها:

- الموظفون السعداء تزيد إنتاجيتهم: يزيد التعاطف من الأمان النفسي والثقة بالنفس والسعادة، ما يجعل الناس أكثر استعداداً لتحمل المخاطر، ويبتكرون بشكل أفضل ويكونون أكثر إنتاجية وأكثر تحفيزًا واستمتاعا بالعمل في المؤسسة.

- تحسين العمل الجماعي: مراعاة الآخرين يساعد في تحقيق الأهداف المشتركة. تحسن العلاقة بين أعضاء الفريق تمنحهم فرصة التواصل والنقاش، بدلاً من التنافس وإخفاء المعلومات.

- الاحتفاظ بالمواهب وجذبها بشكل أفضل. القيادة المتعاطفة تخلق مساحة آمنة للابتكار والإنتاجية.. فالإبداع يحتاج المجازفة في التفكير والتحسين المستمر بعد الإخفاقات.. يغذي هذا الأمان النفسي ثقافة إيجابية وسعيدة، حيث يشعر الموظفون بالتقدير والاحترام، وبالتالي يكون الاحتفاظ بالمواهب أعلى.

- سؤال: كيف تعزز التعاطف في القادة والمنظمات؟ «على سبيل المثال، التدخلات، النصائح .. إلخ».

التعاطف ليس سمة ثابتة. يمكن للمرء أن اكتساب التعاطف بالتدريب والتطوير. إذ يتطلب ثلاثة أشياء: الاستماع إلى الشخص، والانفتاح، وفهم احتياجاته. يمكن أن تؤدي رعاية السلوكيات التالية إلى تعزيز التعاطف لدى القادة والمنظمات:

1- كن حقيقياً

يجب أن يرغب القادة حقًا في إسعاد الناس. حين تسأل «كيف يمكنني المساعدة؟» عليك أن تعني هذا وأن تلتزم بما تتعهد به كي لا تفقد مصداقيتك. يحتاج القادة إلى بناء الثقة وأن يفعلوا ما يعدون به. ويحتاجون أيضاً إلى الاهتمام بصدق بتطلعات وآمال الآخرين كجزء من مهام عملهم.

2- كن مرتاحا

بدلاً من تقمص وجه المدير الصارم أثناء العمل، يمكن للمدير أن يكون طبيعيا ويظهر مشاعره ويشارك الجوانب الشخصية للحياة. فهذا لا يحسن الترابط مع الفريق فحسب، بل يجعلهم يعتبرون المدير أحد أعضاء الفريق، وبالتالي تزيد الروابط الاجتماعية وسلاسة العمل.

3- كن منتبها

عندما يتواصل معك أحد أعضاء الفريق ويسألك عن وقتك، فمن الضروري أن تكون منتبهاً وأن تستمع بفاعلية إلى الشخص. يجب أن تكون محور التركيز الوحيد طوال مدة المناقشة. كقائد، تريد قضاء المزيد من الوقت في الاستماع إلى الشخص الذي يتحدث لأنك تريد أن تفهم ماهية المشكلة، ولماذا ظهرت، وكيف تؤثر عليهم. كأن تسأل «ما هي الخيارات البديلة التي كان لديك لتقييمها قبل تنفيذ الإجراء؟» تذكر أنك تخلق مساحة لشخص ما للتعبير عن نفسه.

4- كن ممتناً

شجع الناس.. قدر قيمة ما يفعلونه.. أشكرهم في العلن واعطهم ملاحظاتك على انفراد. كن متفهما.. فأحياناً هناك عوامل خارجية ربما أدت إلى ضعف الأداء. أحياناً مشاكل في المنزل كطفل مريض أو علاقة مضطربة.. تذكر أن لا أحد يأتي للعمل ويخطط للقيام بعمل سيء!

5- كن متعاوناً

انتبه لعلامات الإرهاق أو الإجهاد التي تبدو على الموظفين.. وحاول تخفيف الضغط الواقع عليهم عن طريق تمديد الجداول الزمنية. فالموظفين هم المورد الحقيقي الذي ينبغي الاستثمار فيه لا استنزافه.