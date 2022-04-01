ريم مصطفى: شخصية كاميليا في "suits بالعربي" صعبة

علي عبد الرحمن (القاهرة)

قالت الفنانة ريم مصطفى إن تجربتها في مسلسل "suits بالعربي" صعبة وممتعة في نفس الوقت، مشيرة إلى أن شخصية "كاميليا أشرف"، التي تجسدها خلال أحداث العمل جديدة ومختلفة عليها تماماً من ناحية الشكل والمضمون، وبها العديد من التفاصيل فهي الشيء وعكسه في نفس الوقت فهي جادة وكوميدية وكذلك "ليدى" لها مشاعر وتهتم بمظهرها وملابسها. ولم تخف ريم مصطفى خوفها ورعبها من قرب بدء عرض حلقات المسلسل، مشيرة إلى أنها دائماً ما تكون قلقة قبل بدء عرض أي عمل تشارك فيه إلا أن أجواء التصوير والروح بين الأبطال جعلت الأمور أكثر سلاسة لافتة إلى أن نفسيات كل الأبطال جيدة وهناك حالة حب بين الجميع وكل واحد يساعد الآخر وهذا جعلها متفائلة بظهور ذلك على الشاشة خلال الحلقات. مسلس"suits بالعربى" بطولة آسر ياسين، وصبا مبارك، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد. وتجسد ريم مصطفى في مسلسل "suits بالعربى" شخصية "كاميليا أشرق" سكرتيرة زين ثابت الذي يجسد دوره آسر ياسين، في أكبر مكتب محاماة بمصر، وتتميز شخصيتها بأنها ذكية وواثقة من نفسها، والكل يعتمد عليها داخل المكتب، لاسيما وأن لها التأثير الأكبر داخل المكتب، ومتخصصة في إبرام الاتفاقيات الكبرى. ومن جانت آخر تشارك ريم في بطولة المسلسل الإذاعي الكوميدي "موس صلاح"، والعمل يشارك في بطولته أحمد فهمي، وعمرو عبد الجليل.

