طائرة تجسس بمطار القاهرة الدولي.. ما قصتها؟

أحمد عاطف (القاهرة)

كشفت السلطات المصرية، الجمعة، عن ضبطها طائرة مسيرة مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها طبقاً للقانون لإمكانية استخدامها في التجسس داخل حقيبة سيدة لدى وصولها من روما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الراكبة.

وبحسب مسؤولي مطار القاهرة الدولي، فإنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط الجوية الإيطالية رقم 896 والقادمة من روما اشتبه رجال الجمارك في حقائب راكبة إيطالية، وبتفتيشها تبين وجود طائرة مسيرة مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها.

وكانت مصر قد حظرت استخدام وحيازة الطائرات بدون طيار لاي اغراض طبقا لقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 117 لسنة 2022.

وأنهت السلطات الأمنية في مصر التحقيق مع الراكبة والسماح لها بدخول البلاد واحتجاز الطائرة المسيرة لحين مغادرتها مصر.