هارب من الإعدام يحاول اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

ضبطت السلطات المصرية، الجمعة، هارباً من حكم بالإعدام أثناء محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر فى الجيزة (غرب القاهرة).

وأوضح الأمن المصري أنه ألقى القبض على مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية أمام مدينة الإنتاج الإعلامي محاولًا اقتحامها. وكشفت التحريات أن المتهم اعتاد ممارسة أعمال الشغب وحمل الأسلحة النارية وسرقة السكان بالإكراه، كما أنه مطلوب ضبطه لتنفيذ حكم قضائي بالإعدام و8 قضايا جنائية أخرى.

وأفادت التحقيقات أن المتهم يقيم في جنوب القاهرة واعتاد التنقل بسيارته وبجواره سلاح ناري لتنفيذ عمليات السطو المسلح وسرقة المواطنين بالإكراه خاصة في الطريق الصحراوي.

إلى ذلك، اتضح أن سبب محاولة المتهم لاقتحام المدينة هو أنه كان تحت تأثير الأقراص المخدرة تتبع سيارة يقودها منتج فني عبر طريق الواحات البحرية محاولاً سرقته، وعندما شعر المنتج بذلك لاذ بالفرار وتمكن من اللجوء لمدينة الإنتاج الإعلامي حيث استغاث بالخدمات الأمنية على بوابات المدينة التي تمكنت من ضبط المتهم. وتم إحالته للسلطات المختصة.