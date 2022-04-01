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مصر.. قرارات حكومية جديدة بشأن رمضان
مصر.. قرارات حكومية جديدة بشأن رمضان
1 ابريل 2022 18:18

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
تطبّق مصر حزمة جديدة من الإجراءات خلال الأيام المقبلة تزامنا مع بداية شهر رمضان المبارك
ومدَت وزارة التنمية المحلية المصرية مواعيد إغلاق المقاهي والمطاعم والمحال التجارية لتصبح في الثانية صباحًا بدلا من العاشرة مساءً، لمنح الفرصة للسكان بالتنزه وإقامة مظاهر السحور في الشوارع بعد عامان من المنع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشملت القرارات السماح بإقامة موائد الرحمن لأول مرة من عامين وجهّزت مساحات مخصصة لها في المساجد الكبرى، مع التأكيد على الالتزام ببعض الضوابط مثل استخراج التصاريح اللازمة لذلك، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء إقامة المائدة، منعًا لتفشي الأمراض بين مرتادي موائد الرحمن.
وتنظّم الوزارة حملات دورية على الأسواق للتأكد من توافر كافة المواد الغذائية والسلع الرمضانية الأساسية، حماية للمستهلكين من استغلال التجار أو ارتفاع الأسعار تزامنا مع شهر رمضان، ووجود لجان خاصة للإشراف على المطاحن ومستودعات الدقيق والمخابز للتأكد من جودة منتجاتها المقدمة للمصريين.
تأتي تلك الإجراءات بالتزامن مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا بعد عامين من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتهدف الإجراءات إلى عودة المظاهر الرمضانية المعتادة في مصر إلى سابق عهدها.
ويسري مفعول قرارات الحكومة المصرية حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، وبعدها تنظر الحكومة المصرية في إمكانية مد فترة تطبيقها أو عودة الحال لما كان عليه قبل شهر رمضان المبارك.

مصر
شهر رمضان المبارك
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