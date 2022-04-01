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«قصر الوطن» يحتفي باليوم العالمي للتوعية بالتوحد
«قصر الوطن» يحتفي باليوم العالمي للتوعية بالتوحد
1 ابريل 2022 17:47

أبوظبي (الاتحاد)
بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، استضاف قصر الوطن أمسية موسيقية في 31 مارس لإبراز الإبداعات المميزة لأصحاب الهمم، وشهدت هذه الأمسية عرضاً موسيقياً لافتاً لعازف البيانو أحمد الموسوي الذي قهر التوحد بعزفه وشغفه بالموسيقى.وقام الطفل أحمد الموسوي، البالغ من العمر تسع سنوات، والذي اكتشف حبه للموسيقى منذ طفولته الباكرة، بأداء عدد من المعزوفات الموسيقية التي حلق خلالها الزوار إلى عالم مبهر من الأجواء والنغمات الساحرة في القاعة الكبرى في قصر الوطن.
وبالإضافة إلى العرض الموسيقي، استمتع الزوار والعائلات بروعة الهندسة المعمارية والفنون العربية التقليدية لقصر الوطن، وشاهدوا التفاصيل والحرفية الدقيقة لأنماط الفسيفساء والمداخل المقنطرة للقاعة الكبرى وقبتها المركزية الضخمة، واستكشفوا جماليات تراث العمارة العربية والإسلامية التي تجلت بأبهى حللها في أروقة وقناطر القصر المختلقة.
وبعد انتهاء العرض الموسيقي في الساعة 5 مساءً، أمضى الزوار أوقات مسائية مميزة استمتعوا خلالها بروعة الحدائق الخارجية والنوافير المائية، وتأملوا ملامح الفخامة والجمال للواجهة الخارجية للقصر التي تعكس روعة التصاميم والزخارف والأشكال الهندسية البديعة. كما استمتعوا بمشاهد الأضواء البديعة لعرض الصوت والضوء على الواجهة الخارجية للمبنى الرئيسي للقصر، في رحلة مرئية من ثلاثة فصول تمزج بين أحدث التقنيات السمعية والبصرية لإبراز روح الأصالة والتراث التي شكلت أسس النهضة والتقدم.

قصر الوطن
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