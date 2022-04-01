تصاميم الطلبة تلفت الأنظار في أسبوع دبي للموضة

دبي (الاتحاد)

أظهرت الأزياء التي صممها وعرضها طلاب وطالبات كلية التصميم في الجامعة الأميركية في الإمارات، خلال أسبوع دبي للموضة Dubai Fashion Week، الإمكانيات والمهارات والحس الجمالي في التصميم، لدى طلاب الكلية، وذلك باعتراف الجهة المنظمة، والحضور، حيث حظوا بإشادة استثنائية، وتكريم من نوع خاص، لكونهم أظهروا القدرة العالية في المنافسة بعالم الموضة.

وشارك في 20 طالبًا وطالبة من كلية تصميم الأزياء في الجامعة، كمصممين ومتطوعين، في الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، وانتهى (أمس)الخميس، حيث عرضوا تصميماتهم خلال يوم واحد، وتم في نهاية العرض، تكريم الطلاب وتسليمهم شهادات تقدير على المشاركة الاستثنائية لهم، مع توجيه شكر خاص لإدارة الجامعة لأنها نجحت في أن يكون لديها مصممون وعارضي أزياء بتلك الاحترافية والحس الجمالي.

واستخدم الطلاب في التصميمات، أقمشة قطنية مستدامة، حيث استكشفوا القصات غير التقليدية، التي تتميز بالصور الظليّة على الملابس، عبر استخدام خاصية الإدراك البصري المسطح للأشكال ثلاثية الأبعاد، التي لها خطوط خارجية متميزة في شكل ظل، مع إضافة الطبقات والأنماط غير المتكافئة التي تتوجب تجميع قوي مع لوحة ألوان بسيطة، حتى بدت التصميمات ساحرة، وذات جمالية خاصة ولمسة مميزة، عكست المجهودات المبذولة من الطالبات، تصميما، وعرضا.

وأقيم العرض في أحد الفندق في دبي، وكان لعرض الأزياء المستدامة، الذي قدمه طلاب الجامعة الأميركية في الإمارات AUE، اهتمام خاص، بحكم أنهم قدموا تصميمات أنيقة وبشكل جمالي أظهرت قدراتهم على المنافسة في عالم الأزياء، خاصة وأنهم استخدموا الأقمشة القطنية المعروفة بأنها صديقة للبيئة، رغم كون الأزياء المستدامة، هي الأغلى ثمنا، من تلك المنتجة بالطرق التقليدية.

وعكس تركيز طلاب كلية التصميم بالجامعة الأميركية في الإمارات AUE، على الأقمشة التي تحافظ على البيئة، ومع ذلك، إظهار جانبها الجمالي المبهر عند التصميم، القيمة الإبداعية لديهم، ووعيهم بقيمة وأهمية تصميم الأزياء وفق المعايير العالمية، وهو ما تسعى إليه كلية التصميم، بدمج حب البيئة مع إبداعات وانطلاقات الطلاب في عالم تصميم الأزياء المستدامة.

وأكد الطلاب، على هامش تكريمهم، أن اكتسابهم خبرة ومهارة صناعة الأزياء من الأقمشة القطنية المستدامة، نتاج دعم ومساندة مستمرة من إدارة الكلية، بتعريفهم أحدث ما وصل إليه التخصص عالميا، بالجمع بين جمالية الأزياء وأناقتها، مع الحفاظ على البيئة، وهي رسالة للمجتمع والمصممين على حد سواء، بحتمية التفكير في الإنسانية بالتوازي مع الاهتمام بالموضة.