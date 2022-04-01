أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن تعاون استراتيجي مع هواوي، المزود الرائد للهواتف الذكية وأجهزة وتقنيات الاتصالات في العالم، لإدراج تطبيق ADtv إحدى الخدمات الرائدة في مشاهدة الفيديو حسب الطلب المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن متجر AppGallery، والذي تصنف ضمن أضخم ثلاثة متاجر تطبيقات في العالم.وتتيح هذه الشراكة لمستخدمي أجهزة هواوي الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية الدخول الفوري والاستمتاع بمجموعة متميزة من المحتوى الترفيهي على تطبيق ADtv المثبّت على أجهزتهم مجاناً دون الحاجة إلى التبديل بين منصات البث المباشر.

وأعرب هيثم الكثيري، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة عن سعادته بهذه الشراكة مع هواوي التي تهدف لتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور العربي من خلال متجر AppGallery، وتقديم تجربة مشاهدة سلسة وعصرية تواكب المتغيرات المتسارعة في قطاع الترفيه الرقمي، مشيراً إلى أن تطبيق ADTV يمنح المستخدمين باقةً متكاملةً من الخدمات الرقمية مثل المشاهدة عند الطلب والبث المباشر لقنوات تلفزيون أبوظبي، وإمكانية تخصيص البرامج المفضلة وغيرها من الميزات التي تضمن لهم الاستمتاع بمشاهدة طيفٍ واسعٍ من العروض الرمضانية الحصرية وعروض البث الأول والمحتوى التفاعلي من إنتاجات أبوظبي للإعلام التي تلبي جميع تفضيلات الجمهور العربي».

تعاون استراتيجي بين «أبوظبي للإعلام» و«هواوي»

وقال لو جينج، نائب الرئيس للشراكات العالمية والتنمية البيئية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تستهدف شراكاتنا مع المؤسسات الإعلامية الرائدة بالمنطقة، تزويد مستخدمي أجهزة هواوي بالتطبيقات والخدمات الإقليمية، بما يمكّنهم من تحسين مستوى تجاربهم الحياتية. وسيتيح دمج تطبيق ADtv ضمن متجر AppGallery للمستهلكين الاستفادة بشكل أفضل من محتوى حصري بجودة عالية من منصة الفيديوهات عند الطلب، وذلك باستخدام منتجاتنا المتطورة تكنولوجياً. يأتي ذلك في الوقت الذي يضم متجر AppGallery مجموعة متميزة من تطبيقات الترفيه والألعاب والخدمات، التي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة. وإننا سعداء بانضمام تطبيق ADtv لمتجر AppGallery من هواوي.»

تعاون استراتيجي بين «أبوظبي للإعلام» و«هواوي»



ويوفّر التطبيق للمستخدمين تجربة مشاهدة عصرية تضمن سهولة الاستخدام وسرعة التصفح، ويتيح كافة مزايا الحلول الرقمية كخاصيّة البث المباشر، وخدمات الفيديو حسب الطلب، الإضافة إلى القائمة المفضلة وغيرها من خدمات المشاهدة الرقمية. كما يشمل التحديث إمكانية تسجيل الدخول مجانا عبر حسابات فيسبوك أو جوجل أو إنشاء حساب جديد.

وعلى صعيد الأعمال الأصلية التي ستعرض حصرياً على تطبيق ADtv خلال شهر رمضان المبارك، سيتمكّن المشاهدون من متابعة باقة من أهم المسلسلات والبرامج تتنوع بين الدراما والرومانسية والتشويق، من بينها مسلسلان و ثلاثة برامج من إنتاجات أبوظبي للإعلام الأصلية، بالإضافة إلى الدراما المصرية «بابلو»، و«شغل عالي»، و«وجوه»، والأعمال الخليجية «الزقوم»، و«محمد علي رود 2» و«كيد الحريم»، و«عائلة عبد الحميد حافظ»، والمسلسل السوري «كسر عضم». بالإضافة إلى عدد من البرامج الدينية والتفاعلية أبرزها «حديث الإمام الطيب»، والدنيا بخير«عونك» و«طبختنا غير».

كما يقدم التطبيق ثلاثة مسلسلات جديدة هي: «ساعي البريد»، و «عين الذيب»، و «هيا الروح»، وخمسة برامج تفاعلية هي برنامج المسابقات التراثي «الشارة»، والبرنامج الحواري «المغرّد»، وبرنامج المسابقات المباشر «ألو رمضان»، وبرنامج الطهي «مطبخ الدار».

تعاون استراتيجي بين «أبوظبي للإعلام» و«هواوي»



كما ستنفرد منصة تطبيق Adtv خلال شهر رمضان المبارك بتوفير مجموعة مميزة من الدراما التركية تعرض لأول مرة في العالم العربي وهي مسلسل الوعد The Promise ومسلسلLegacy وأعمال أخرى مميزة.

ويضم التطبيق أيضاً مجموعة من أشهر الأفلام العربية وأفلام الزمن الجميل والأفلام الأجنبية والبرامج الحوارية وأحدث إنتاجات تطبيق ADtv الحصرية ومحتوى ناشيونال جيوغرافيك.

ويتوفر تطبيق ADtv على أجهزة الموبايل عبر منصات «آبل ستور» و«جوجل بلاي» ومتجر AppGallery، وعلى أجهزة التلفاز الذكية التي تعمل بأنظمة «آندرويد تي في» و«آبل تي في» و«ال جي» و«سامسونج تي في» و«هاي سينس»، كما يتوفر على أنظمة «روكو» و«أمازون فاير ستيك». ويضم خدمة البث المباشر لقنوات تلفزيون أبوظبي وجميع البرامج والمسلسلات من خلال خاصية الفيديو حسب الطلب، فضلاً عن مكتبة متنوعة من الأعمال الدرامية والمسلسلات التي تتيح للجمهور فرصة مشاهدتها مجاناً.