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«فيراري أبوظبي» تحتفي باستقبال 5 ملايين راكب
«فيراري أبوظبي» تحتفي باستقبال 5 ملايين راكب
1 ابريل 2022 17:42

أبوظبي (الاتحاد)
 احتفلت «عالم فيراري أبوظبي» باستقبال أكثر من 5 ملايين راكب على أفعوانية «تحدي فيورانو جي. تي»، وذلك في إنجاز فريد آخر يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات المميزة التي حققتها المدينة الترفيهية الرائدة في العالم.وتعتبر «تحدي فيورانو جي. تي» من أوائل الأفعوانيات في عالم فيراري أبوظبي، والتي لا تزال حتى الآن من التجارب الترفيهية المفضلة لدى الكثير من الضيوف من المقيمين والسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.
وتتيح هذه الأفعوانية المميزة للضيوف اختبار روح المنافسة والحماس على مسارات متوازية وملتوية بسيارات فيراري إف 430 سبايدر، التي تنطلق بسرعة تصل إلى 95 كلم/الساعة ضمن منعطفات حادة وأخرى مستقيمة في تجربة تحبس الأنفاس. وبالإضافة إلى «تحدي فيورانو جي. تي»، تحتضن عالم فيراري أبوظبي العديد من التجارب والأفعوانيات التي سجلت أرقاماً قياسية عالمية مثل أفعوانية «فورمولا روسّا»، وأفعوانية «طيران الأبطال».
وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها. وتواصل كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، ووارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، التي تبعد عن بعضها البعض مسافة دقائق قليلة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على جميع الضيوف الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».

فيراري أبوظبي
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