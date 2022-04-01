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مصر.. الإعدام لسيدة قتلت طفلاً انتقاماً من أمه
مصر.. الإعدام لسيدة قتلت طفلاً انتقاماً من أمه
1 ابريل 2022 17:38

أحمد عاطف (القاهرة)
شهدت مصر جريمة قاسية حيث أقدمت سيدة على الانتقام من أخرى بقتل نجلها وإلقاء جثته في إحدى المجاري المائية.
وقعت تلك الجريمة بإحدى قرى محافظة المنيا، جنوب مصر عندما عثرت قوات الأمن المصرية على حقيبة بلاستيكية بها جثة طفل صغير يبلغ من العمر 4 سنوات ورأسه مهشمه وبجسده كدمات متفرقة.
وتبين أن هذا الطفل تغيب عن منزله في نهاية شهر أغسطس من العام الماضي وتم إبلاغ الشرطة عن الحادثة لتبدأ في البحث عنه.
وأظهرت التحقيقات وجود خلاف بين والدة الطفل المقتول وسيدة في نفس القرية، وهو ما دفع المتهمة لاستدراج الطفل بعبوة عصير وضعت بداخلها السم.
وبعد وفاة الطفل بسبب السم أجهزا عليه بأداة حديدة ثقيلة هشمت رأسه، وضربته في أماكن متفرقة من جسده انتقاما من والدته، وفي النهاية وضعا جثته في حقيبة بلاستيكية وألقته في إحدى المجاري المائية بالقرية.
وأثبت الطب الشرعي بالمحافظة أن الطفل توفي بسبب شربه للسم في المقام الأولى قبل أن يتم تهشيم رأسه.
وعقب القبض على المتهمة قضت محكمة جنايات المنيا بإرسال أوراقها إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء رأيه في حكم الإعدام شنقًا في حق المتهمة قبل تنفيذه.

مصر
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