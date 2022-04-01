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العثور على أسنان ثدييات عمرها 125 مليون عام في ألمانيا
العثور على أسنان ثدييات عمرها 125 مليون عام في ألمانيا
1 ابريل 2022 17:27

اكتشف باحثون في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية ثمانية أسنان صغيرة تعود إلى ثدييات لم تكن معروفة من قبل جابت الأرض قبل حوالي 125 مليون سنة.
وتبين لعلماء من متحف مونستر للتاريخ الطبيعي وجامعتي بون وسانت بطرسبرج أن الأسنان، التي يبلغ طولها  0.5 مليمتر فقط وعرضها 1 مليمتر، كانت لثلاثة أنواع من ثدييات لم تكن معروفة من قبل في الأوساط العلمية.
واكتشف الأسنان الصغيرة باحثون أثناء إجراء أعمال حفرية سنوية في محجر بالقرب من مدينة بالفه الألمانية، وقد تمت دراستها بشكل شامل على مدى السنوات القليلة الماضية.
ووفقا للباحثين، تنتمي الأنواع الحيوانية الجديدة إلى مجموعتين منقرضتين منذ فترة طويلة "spalacotheriids" و "dryolestids" - وهي ثدييات صغيرة آكلة للحشرات كانت تعيش في زمن الديناصورات.
وقال الباحث آخيم شفيرمان من متحف مونستر للتاريخ الطبيعي في بيان: "نكتشف كل عام حفريات جديدة، وكل اكتشاف يلقي مزيدا من الضوء على هذا الفصل من تطور الثدييات".

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
حفريات
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