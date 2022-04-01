15000 وجبة يومياً في إكسبو

دبي (الاتحاد) قدم فريق«إرث لخدمات توريد الطعام والضيافة» أكثر من 15000 وجبة يومياً لجميع المناطق الخاصة في إكسبو 2020 دبي، أشرف عليها 450 متخصصاً، تابعوا خدمات المأكولات والمشروبات، منها في جناح الإمارات، وقد استوحيت بعض الأطباق بعضها من المطبخ التقليدي، وكذلك في أجنحة فزعة والمرأة وباكستان وخلال عدد من المناسبات الخاصة الأخرى مثل احتفال دولي واحتفالات الأيام الوطنية، واستفاد من الخدمات العاملون في الخطوط الأمامية وخدمات الطوارئ، ومضيفو ومضيفات الأجنحة والفنانون.
وتم تجهيز هذا العدد الهائل من الوجبات من خلال 15 طنّاً من الطعام، والتي تتكون من بوفيه ساخن كامل يغطي فترات الوجبات الثلاث اليوميّة، بالإضافة إلى الوجبات المعلّبة والسريعة.
وحصل الفريق على تصنيف A + من قبل بلدية دبي لسلامة الأغذية، حيث يتّبع أعلى معايير النظافة في جميع المواقع التي تعمل فيها، وبالإضافة إلى ذلك، شارك في برنامج الحفاظ على الطعام التابع لإكسبو 2020 دبي، الذي ساعد في إعادة توظيف فائض الطعام من جميع المطاعم.
وحول هذه المشاركة المميّزة للشركة في معرض إكسبو 2020 دبي، قالت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ «إرث» أبوظبي:«بالنيابة عن فريقي، فإنّنا فخورون جدّاً بالتقدّم الكبير الذي أحرزناه منذ إطلاق وحدتنا المركزية للإنتاج في عام 2021، فخلال هذه الفترة، سجّلنا فصلاً مثيراً من قصّة «إرث» من خلال تقديم خدمات التموين في المعرض العالمي إكسبو 2020 دبي، وبالنسبة لنا فلا يزال التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات بمثابة منارة لنا، وسنبقى ملتزمين بتزويد عملائنا بخدمات استثنائية وبأعلى معايير الضيافة الإماراتية المصمّمة حسب الطلب».