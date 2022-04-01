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"هابل" يرصد أبعد نجم مسجل عن الأرض
يسلط هذا العرض التفصيلي الضوء على موقع النجم
1 ابريل 2022 09:17

 باستخدام التلسكوب هابل الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، تمكن علماء من رصد أبعد نجم منفرد مسجل على الإطلاق، وأطلقوا عليه اسم (إيرينديل) والذي يعني "نجمة الصباح" باللغة الإنجليزية القديمة لأنه كان موجوداً خلال حقبة فجر الكون.

وقال الباحثون إن كتلة النجم أزرق اللون شديد السخونة تقدر بين 50 و100 أمثال كتلة شمسنا كما أنه أكثر سطوعا بملايين المرات. ويسافر ضوءه لمدة 12.9 مليار سنة حتى يصل إلى كوكب الأرض، مما يعني أن النجم كان موجودا عندما كان الكون يبلغ سبعة في المئة فقط من عمره الحالي.

ويقول العلماء إن إيرينديل نشأ بعد 900 مليون سنة تقريباً من حدوث الانفجار العظيم في بداية نشأة الكون.

وينتمي إلى الأجيال الأولى من النجوم التي تعود لوقت كان الكون فيه مختلفاً تماماً عما هو عليه اليوم.

المصدر: د ب أ
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