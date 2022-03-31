سلطان بن أحمد القاسمي يتوِّج زكريا زيرك «منشد الشارقة 13»

الشارقة (الاتحاد)

توَّج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء الخميس، المنشد زكريا زيرك من المملكة المغربية، بلقب برنامج "منشد الشارقة" بدورته الـ 13، والذي ينظمه تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وذلك في الحفل الختامي الذي نُظِّم على خشبة مسرح المجاز.

وتأهَّل إلى السهرة الختامية 6 منشدين من مختلف الدول العربية تنافسوا على جائزة البرنامج، وتُوِّج المنشد أحمد سمرين من الأردن بالمركز الثاني، والمنشد أصيل جابر من الجزائر بالمركز الثالث. وفاز أصحاب المراكز الـ 3 الأولى بجوائز "منشد الشارقة" في دورته الحالية بعدما حصلوا على أعلى نسب تصويت من الجمهور، ولجنة التحكيم التي ضمّت المنشد الإماراتي أحمد بو خاطر، ونقيب المنشدين في مصر محمود ياسين التهامي.

وتابع سمو نائب حاكم الشارقة، خلال الحفل، أنشودة «خمسينية الشارقة» كعمل مصوَّر، بمشاركة المنشدين في الموسم الـ 13. وحملت معاني الفخر بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمكانة الرفيعة التي وصلت إليها الإمارة، والإنجازات التنموية العديدة التي جعلت منها نموذجاً لمدن المعرفة والعلم، ورمزاً من رموز الثقافة.

واستمع الحضور خلال الحفل الختامي، إلى مجموعة من الألوان الإنشادية التي قدمها المتأهلون في السهرة النهائية، ونالت إعجاب لجنة التحكيم على المستويات الأدائية التي وصل إليها المنشدون عبر التدريبات المتقنة. كما أشادت اللجنة بقدرات المنشدين على التنقُّل بين المقامات والألحان الإنشادية بكل احتراف، في إشارة إلى امتلاكهم ناصية المواهب، وأنه سيكون لهم مستقبل كبير في عالم الإنشاد والفن الهادف، من ضمن أهداف برنامج "منشد الشارقة" المتميز.

وقدم الفنان العالمي ماهر زين، خلال الحفل، عدداً من القصائد والأناشيد التي اشتهر بأدائها، مثل «يا نبي سلام عليك» و«السلام عليك» و«إن شاء الله» و«هو أحمد» و«بركة الله»، كما قدم أنشودة «رمضان» بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، في نهاية الحفل بتكريم الرعاة الداعمين للبرنامج، وهم: هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وتسلم الجائزة الشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير الهيئة، وجمعية الشارقة التعاونية، وشركة الشارقة لإدارة الأصول، وشركة فاست لمقاولات البناء.