ظاهرة فلكية مدهشة مع هلال رمضان

شعبان بلال (القاهرة)

يستطيع عشاق الظواهر الفلكية في العالم العربي مشاهدة أول ظاهرة فلكية في شهر رمضان، وهي ظاهرة القمر الجديد (محاق رمضان)، في مشهد مدهش وبديع، أكد خبراء الفلك أنها صحية وممتعة.

وقال أستاذ الفلك المصري الدكتور أشرف تادرس إنه خلال هذه الظاهرة يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها غدا في يوم الأول من أبريل مع بداية هلال شهر رمضان، حيث يكون وجه القمر المضيء ناحية الشمس ووجهه المظلم ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئياً في السماء طوال تلك الليلة.

وأوضح لـ"الاتحاد" أن ذلك اليوم هو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكويكبات البعيدة، ودعا تادرس الشباب وهواة الفلك والفضاء لمشاهدة ومتابعة هذه الظواهر وتصويرها، لما تتضمنه هذه الأحداث من ممتعة.

وأكد خبير الفلك المصري أن مشاهدات جميع الظواهر الفلكية ليس لها أية أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس، حيث إن النظر إليها بالعين المجردة يضر العين كثيراً، أما باقي الظواهر فمشاهداتها ممتعة ويمكن متابعتها وتصويرها.

وقد شهد شهر مارس العديد من الظواهر الفلكية التي أمكن رؤية بعضها بالعين المجردة في سماء العالم العربي، آخرها اقتران كوكب الزهرة مع زحل.