حفلات «إكسبو 2020».. هنا غنّى العالم

تامر عبد الحميد (دبي)

60 فعالية فنية وترفيهية قُدمت يومياً على مدى 6 أشهر في الحدث الدولي الأضخم «إكسبو 2020» نقلت العالم في جولة آسرة عبر سلسلة من الحفلات والاستعراضات التي وفَّرت لملايين الزوار من مختلف الجنسيات تجارب ملهمة على الصعيد الفني.

نخبة من نجوم الإمارات والعالم شاركت في عروض موسيقية وغنائية حية قُدِّمت على مسارح «إكسبو» المختلفة، من خلال سلاسل «ليالي وسهرات وإيقاعات إكسبو»، التي كانت بمثابة «ملتقى الحضارات والثقافات» على مسرح واحد. وشهدت الفعاليات موسيقى زاخرة بالتنوّع أحياها نخبة من أهم النجوم العالميين من نيودلهي إلى نيويورك، إلى جانب أعمال غنائية مشتركة تخطَّت الحواجز الثقافية، واصطحبت الزوار في رحلة جابوا فيها العالم عبر الموسيقى والإبداع والثقافة.

ضم برنامج «إيقاعات إكسبو» مجموعة من الفعاليات الترفيهية الغنية، التي ركزت على فنانين انطلقوا بمسيرتهم من دولة الإمارات، إلى جانب تجمع نخبة من الفنانين من أنحاء العالم ضمن مهرجان «سهرات إكسبو» و«ليالي إكسبو»، لكسر الحواجز بين الأجيال والثقافات الموسيقية. ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا: محمد عبده، عمرو دياب، عبد الله الرويشد، تامر حسني، محمد حماقي، عاصي الحلاني، عمر عبد اللات، يارا، ميريام فارس وديانا كرزون. وشارك أيضاً الملحن ومؤلف الأغاني والمنتج السوري إياد الريماوي، مؤلفة الأغاني الأردنية دينا ستارز، فرقة الفانك روك الحائزة عدة جوائز «كارل أند ذا ريدا مافيا»، الموسيقي ومؤلف الأغاني والمغني التشيلي سيرخيو كتالان، المغنية ومؤلفة الأغاني الصربية ألكسندرا كرستيتش، فرقة الآلات الموسيقية المتعددة «جاي أند فو»، والمغنية الكولومبية لموسيقى البوب اللاتينية فاتينيزا.

أمسيات خالدة

ضمن سلسلة «أمسيات خالدة»، التي أقيمت على مسرح قبة الوصل، عاش زوار الحدث العالمي أجواء الطرب الأصيل، وشاركت في إحيائها نخبة من نجوم الإمارات والوطن العربي والعالم، ليلتقي الشرق مع الغرب، والعمالقة مع الأجيال الصاعدة. حضرها آلاف الزوار الذين تفاعلوا مع نجومهم المفضلين، أبرزهم ميحد حمد، حسين الجسمي، فايز السعيد، كاظم الساهر، عمر خيرت، نبيل شعيل، عبادي الجوهر، أصالة، راغب علامة، نانسي عجرم، سامي يوسف، إليشا كيز، بلقيس وفرقة كولد بلاي.

جلسات إكسبو

أعاد «إكسبو 2020» للجلسات الغنائية الخليجية العربية، رونقها من خلال الفعالية الفنية «جلسات في إكسبو» التي أقيمت مرة كل شهر، واجتمعت فيها كوكبة من أشهر نجوم الغناء لاستعراض أرقى ألوان الموسيقى والطرب الأصيل. واتخذت الحفلات الموسيقية شكل جلسات الطرب الخليجية النابضة بالحياة، لتعرّف زوار التجمع الثقافي الأضخم في العالم إلى التقاليد العربية. وصُمم المسرح ليكون مناسباً لعنوان «الجلسات»، حيث الجلسة العربية للفنانين والفرق الموسيقية المشاركة، مع شاشة عرض تستعرض بصورة بصرية متحركة التضاريس الطبيعية التي تتميز بها دول الخليج من صحراء وجبال وأشجار نخيل. وأبرز الفنانين المشاركين: أصيل أبو بكر، أسماء لمنور، حاتم العراقي، ديانا حداد، ماجد المهندس، أصيل هميم، فؤاد عبد الواحد، داليا مبارك، محمد البكري، مشاعل، مطرف المطرف وآلاء الهندي.

فرق موسيقية

وفَّر «إكسبو 2020» منصة فنية لإظهار المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم، من خلال عروض الأداء النابضة التي شاركت فيها فرق موسيقية شهيرة. وضم البرنامج عروضاً موسيقية، وأخرى استعراضية وغنائية وسردية، منها عروض أداء الثنائي الهندي باريخ أند سين، والموسيقي والمتأهل إلى نهائيات النسخة الأسترالية من برنامج «إكس فاكتور» جايمي ديفيل. وشهد أنغام القيثارة والصوت العذب لمؤلف الأغاني والمغني المقيم في الإمارات روني سركيس، فرقة «آز بير كاسبر»، وفرقة «نون» المعروفة بإيقاعات موسيقى الفانك والإيقاعات الأفريقية والهندية والمؤثرات الإلكترونية.

أوركسترا الفردوس

50 عازفة موسيقية من 23 جنسية، اجتمعن في «أوركسترا الفردوس النسائية» وقدمن على مسرح اليوبيل مقطوعات على آلات موسيقية مختلفة، ضمن سلسلة من عروض الموسيقى المبهرة منها «معزوفات خيالية على أوتار الفضاء»، و«اليوم العالمي للتسامح». وعلى أوتار العود والقانون والكمان والقيثارة والناي والتشيللو، أبدعت «الفردوس النسائية» في تجانس بصري وحركي تحت إشراف الموسيقار الهندي العالمي إيه آر رحمن، وقيادة المايسترو ياسمينا صبّاح.

الفنون الشعبية

سجلت الفنون الشعبية، منها الإماراتية والسعودية والكويتية والعمانية والمغربية، حضوراً لافتاً في «إكسبو 2020»، بمجموعة من الاستعراضات الفلكلورية والأهازيج المتنوعة في عرض عكس البعد والعمق الحضاري والثقافي والتاريخي لدول الخليج. ومع إيقاع الطبول وصوت المزمار، عاش الزوار شعوراً لا يُضاهى بالطاقة الإيجابية المستمدة من فنانيّ الأداء الذين أحيوا الأجواء في ساحات المعرض المختلفة بعروض ترفيهية في شوارع ضجت بالموسيقى والاستعراضات من مختلف الخلفيات الثقافية.

إيقاعات الأجنحة

تحت شعار «إيقاع يحرّك العالم ويربط أرجاءه»، استمتع زوار الحدث العالمي الأضخم «إكسبو 2020» بباقة من أبرز الفعاليات الترفيهية المتميزة، ضمن أجنحة الدول التي خصَّصت بعضها مساحات لتقديم فقرات فنية موسيقية ترفيهية، للتعرف إلى ثقافاتها من خلال فنونها. أبرزها: «الإيقاع الأفريقي»، «استوديو الموسيقى» في جناح جامايكا، «الترنيمة الحورية» في الجناح السوري، «العرض المغربي»، «باليه السنغال» و«ماليزيا – آسيا الحقيقية».