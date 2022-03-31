وصول العاصفة الشمسية إلى الأرض.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)

وصلت عاصفة شمسية إلى المجال المغناطيسي للأرض، اليوم الخميس، وهي ظاهرة يُمكن خلالها مشاهدة مناظر رائعة للأضواء والشفق القطبي على كوكب الأرض.

واندلعت موجة من العواصف الجيومغناطيسية من الشمس هذا الأسبوع وهو اضطراب غير مؤذ إلى حد كبير في المجال المغناطيسي، من المنتظر أن تؤدي إلى ظهور واضح للشفق القطبي، حسب الجمعية الفلكية بجدة.



وأكدت الجمعية الفلكية بجدة وصول انبعاث كتلي إكليلي - سحابة من الغاز المتأين- إلى المجال المغناطيسي للأرض، صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أن هذا الانبعاث هو المندمج من اثنين من الانبعاثات التي اندمجت في انبعاث واحد يحتوي على مجالات مغناطيسية متشابكة وبلازما مضغوطة يمكن أن تثير عواصف جيومغناطيسية قوية.

وأوضحت أنه خلال هذه العواصف يُمكن للشفق القطبي أن يُشاهد بالعين المجردة جنوبا في المناطق حتى خط العرض الجيومغناطيسي 50 درجة ولا يتوقع تأثيرات أخرى.