إليسا.. توقظ الضمير الإنساني في «ظل»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهت إليسا من غناء شارة البداية للمسلسل السوري "ظل"، والتي تحمل اسم "ضماير"، وتدور حول ضمائر البشر وكيفية التغلب على الشر، والتأكيد على أن الضمير الصحيح هو أساس الإنسانية. "ضمائر" هي رابع أغنية تغنيها الفنانة اللبنانية كشارة بداية الأعمال الدرامية أشعار أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم، وتوزيع عادل حقي، بعد أغنية "جربت في مرة"، كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، بمسلسل "مع سبق الإصرار"، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني العام 2012، وحققت نجاحاً غير مسبوق على المنصات الرقمية. وكررت التجربة بعد عامين في المسلسل الشامي "لو"، بأغنية حملت توقيع مروان خوري كلمات وألحانا، والمرة الثالثة في العام 2018، شارة مسلسل "ضد مجهول"، بعنوان"عشت وشفت"، شعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وفي نفس العام شاركت تامر حسني أغنية فيلمه "تصبح ع خير"، وحملت الأغنية اسم "ورا الشبابيك"، كلمات محمد جمعة، وألحان أحمد محي. وتدور أحداث مسلسل "ظل"، في إطار الدراما الاجتماعية حول الماضي وكيف يؤثر على المستقبل من خلال حكايات من واقع الحياة، حول رجل خمسيني موهوب في مجال الأزياء وحصل على شهرة واسعة وتتوافد إليه السيدات لخبرته الكبيرة، عاش ظروفا قاسية ومشكلات من الماضي، ويحاول حلها بمساعدة المقربين إليه، ويشارك في بطولته جمال سليمان، ومي سحاب.

