عمرو دياب يكشف «السر» مقابل 2 مليون دولار!

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهى الفنان المصري عمرو دياب من تسجيل أغنيته الدعائية الجديدة «السر»، المقرر طرحها طوال شهر رمضان كدعاية للبريد المصري، وتقاضي نظير تلك الحملة ما يقرب من 2 مليون دولار أميركي الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأشرف على إخرجها طارق العريان. وتعد تلك الحملة الدعائية هي الـ15 في تاريخ الهضبة على مدار 3 عقود، بدأها في ثمانينيات القرن الماضي بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية من خلال حملة للتعريف بمرض البلهارسيا والتحذير منها. وفي التسعينيات أصبح الوجه الدعائي لإحدى شركات مستحضرات العناية بالشعر، ومن بداية الألفية الجديدة حتي الآن أصبح الوجه الدعائي لإحدى شركات المشروبات الغازية وقدم خلالها 9 حملات إعلانية، شاركته إحدها الفنانة العالمية جينيفر لوبيز. كما شارك في حملتين إعلانتين لصالح إحدى شركات الإتصالات العاملة في مصر، ومنذ العام 2015 أصبح دياب الوجه الدعائي لإحدى شركات الإتصالات العالمية بجانب رعايتها الرسمية لأعماله الغنائية منذ تلك الفترة فميا كانت آخر حملة دعائية هذا العام لصالح إحدى شركات صناعة السيارات العالمية. ومن جانب آخر يحتفل الفنان المصري مع جمهوره في ثاني أيام عيد الفطر المقبل، بإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح «الاتحاد أرينا»، في أبوظبي.

