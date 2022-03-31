تحسن صحة عبد الرحمن أبو زهرة

أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة تحسنًا نسبيًا، حسب ما أكد نجله أحمد، الذي قال إنه أثناء زيارة والده في المستشفى كان يتحدث مع أحفاده بشكل أفضل وأن حالته مستقرة وفي وعي أفضل من الأيام الماضية. ويعاني أبو زهرة من كسر في الحوض بعد ارتطامه بأرضية الحمام، ويتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة. وأصيب الفنان المصري بفيروس كورونا قبل شهرين وتدهورت حالته الصحية أثناء الإصابة مما اضطره لقضاء عدة أسابيع في المستشفى قبل أن يتعافى منه مؤخراً. يذكر أن آخر أعماله الفنية ضيف شرف في مسلسل «موضوع عائلي»، مع ماجد الكدواني، ورنا رئيس، إخراج أحمد الجندي.

