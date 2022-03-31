مصر.. طقس حار مع بداية الصيام

شعبان بلال (القاهرة)

تواصل درجات الحرارة في مصر الارتفاع خلال الأيام المقبلة، نتيجة التأثر بكتلة هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، لتصل إلى ذروتها مع بداية شهر رمضان الكريم.

ورصدت الأقمار الاصطناعية صورا تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة ما بين 4-5 درجات على جميع مدن ومحافظات مصر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية المصرية فإن درجات الحرارة تصل في القاهرة إلى 36 درجة يوم السبت المقبل المتوقع أن يكون أول أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية، ثم ستنخفض بمعدل درجتين منتصف المقبل.

تتراوح درجات الحرارة العليا على محافظات جنوب الصعيد خلال الأيام المقبلة ما بين 38-40 درجة، حيث ستظل في نفس المعدل في نفس الفترة، وتسجل ذروة الطقس الحار على وسط سيناء وشمال الصعيد 38 درجة.