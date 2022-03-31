اليوم 13:56
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
دنيا
مصر.. طقس حار مع بداية الصيام
مصر.. طقس حار مع بداية الصيام
31 مارس 2022 21:23

شعبان بلال (القاهرة) 
تواصل درجات الحرارة في مصر الارتفاع خلال الأيام المقبلة، نتيجة التأثر بكتلة هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، لتصل إلى ذروتها مع بداية شهر رمضان الكريم. 
ورصدت الأقمار الاصطناعية صورا تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة ما بين 4-5 درجات على جميع مدن ومحافظات مصر حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وحسب هيئة الأرصاد الجوية المصرية فإن درجات الحرارة تصل في القاهرة إلى 36 درجة يوم السبت المقبل المتوقع أن يكون أول أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية، ثم ستنخفض بمعدل درجتين منتصف المقبل.
تتراوح درجات الحرارة العليا على محافظات جنوب الصعيد خلال الأيام المقبلة ما بين 38-40 درجة، حيث ستظل في نفس المعدل في نفس الفترة، وتسجل ذروة الطقس الحار على وسط سيناء وشمال الصعيد 38 درجة.

مصر
آخر الأخبار
كازوكي يتفاجئ بذهبية في مونديال المبارزة!!
الرياضي
كازوكي يتفاجئ بذهبية في مونديال المبارزة!!
اليوم 13:55
الإمارات رئيسا لاتحاد الموانئ البحرية العربية
الاقتصادي
الإمارات رئيسا لاتحاد الموانئ البحرية العربية
اليوم 13:54
فوز شباب الأهلي والشارقة في كأس نائب رئيس الدولة للسلة
الرياضي
فوز شباب الأهلي والشارقة في كأس نائب رئيس الدولة للسلة
اليوم 13:53
متعامل في بورصة باريس
الاقتصادي
مخاوف العقوبات تلقي بثقلها على الأسهم الأوروبية
اليوم 13:52
«مدارس الإمارات» يتصدر المجموعة الثانية في كأس منصور بن زايد
الرياضي
«مدارس الإمارات» يتصدر المجموعة الثانية في كأس منصور بن زايد
اليوم 13:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©