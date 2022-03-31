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تلميذ يقتل معلّمأً بطريقة مروعة
تلميذ يقتل معلّمأً بطريقة مروعة
31 مارس 2022 20:36

أقدمَ تلميذ الخميس على قتل أحد المعلمين بواسطة ساطور في مدرسة ثانوية بالعاصمة التشيكية براغ ثم أوقف وهو يحاول الفرار، بحسب ما أفادت الشرطة ومسؤولون حكوميون.
وأوضحت الشرطة في تغريدة على تويتر أن "الجاني هاجم معلماً بساطور قبل الظهر (10,00 ت غ). لسوء الحظ أدى الهجوم إلى مقتل المعلم".
ولاذ الفاعل بالفرار تاركاً الساطور في مسرح الجريمة. ونشرت الشرطة مئات من عناصرها بحثاً عنه، فيما شاركت مروحية تابعة لها في العملية.
وقال وزير التربية بيتر غازديك إن "المدرّس تعرّض لهجوم من تلميذه"، مضيفا أن من المحتمل أن الفتى قد يكون تشاجر مع المعلم إثر "رسوبه" في المدرسة أمس الأربعاء.
وأعلنت الشرطة أنها "تمكنت من العثور على المشتبه به وتوقيفه".

 

المصدر: آ ف ب
جريمة قتل
التشيك
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