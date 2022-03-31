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تطبيق جديد منافس لـ "إنستغرام" في روسيا
تطبيق جديد منافس لـ "إنستغرام" في روسيا
31 مارس 2022 19:39

أعلنت وسائل إعلام روسية عن ظهور تطبيق جديد للتواصل الاجتماعي، سيكون منافسا لتطبيق "إنستغرام" الشهير.

وقال منشور على موقع "فيستي" الروسي "بدأ المختصون باختبار النسخة التجريبية من شبكة Now الروسية التي صممت لتكون منافسا لشبكة إنستغرام بين المستخدمين الروس، يرأس مشروع الشبكة الجديدة، دميتري مارينين، الموظف السابق في Yandex، والذي شارك في تطوير خدمتي Kinopoisk و Yandex.Music".

وجاء في الصفحة التابعة لشبكة على تيليغرام "تطبيق NOW سيوفر الكثير من الخدمات والميزات التي يحبها مستخدم إنستغرام.. في الساعات الأولى من إطلاق النسخة التجريبة للتطبيق اشترك فيه أكثر من 10000 شخص، وخلال فترة الذروة وصل عدد مرات التحميل إلى ألفي مرة في الثانية".

ويمكن تحميل النسخة الاختبارية للتطبيق عبر الموقع الرسمي له على الإنترنت، وبصيغة ملفات APK لمستخدمي أجهزة أندرويد، وعبر TestFlight لمستخدمي أنظمة iOS، كما سيظهر التطبيق قريبا في متجري App Store و Google Play.

ومن خلال الشبكة الجديدة سيتاح للمستخدمين عبر صفحاتهم شريطا لأحدث الإشعارات وخدمات الأخبار، وخدمات الدفع الإلكتروني، والعديد من الميزات الأخرى الموجودة في شبكات التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات
روسيا
إنستقرام
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