تلسكوب فضائي يكتشف أبعد نجم يمكن رؤيته من الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، أن التلسكوب الفضائي "هابل"، اكتشف أبعد نجم يمكن رؤيته من الأرض Earendel الذي نشأ قبل حوالي 13 مليار عام.

ويذكر أن "هابل" هو أحد أضخم التلسكوبات الفضائية، الذي أطلق عام 1990 إلى الفضاء، وأدرجته ناسا في قائمة أكبر المراصد التابعة لها. وقد شاركت وكالة الفضاء الأوروبية في تصميمه وإنتاجه.

ويشير بيان وكالة الفضاء الأوروبية، إلى أن "التلسكوب الفضائي "هابل" اكتشف معلما جديدا غير عادي، لقد اكتشف ضوء نجم نشأ في المليار الأول من عمر الكون بعد الانفجار العظيم. أنه أبعد نجم يمكن رؤيته من الأرض".

وهذا النجم بعيد جدا، بحيث يستغرق وصول ضوئه إلى الأرض 12.9 مليار سنة.

وتجدر الإشارة، إلى أن تلسكوب "هابل" الفضائي، اكتشف في عام 2018 نجما نشأ عندما كان عمر الكون أربعة مليارات سنة.