«الداخلية» تكرم مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن الأنشطة التراثية تمثل تجسيداً لمحافظتنا على موروثنا التاريخي، وتؤكد تمسكنا بعادتنا وتقاليدنا الأصيلة، وتعكس مدى ارتباطنا بماضي الآباء والأجداد والذين رسخوا قيم الولاء والانتماء وغرسوا مفاهيم الخير والعطاء. جاء ذلك خلال تكريم وزارة الداخلية للشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، ضمن اختتام منافسات بطولة الشرطة للألعاب التراثية والتي أقيمت تحت شعار «موروثنا يجمعنا»، بموقع مهرجان التراث البحري في أبوظبي، تزامناً مع احتفالات الوزارة باليوبيل الذهبي.

وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، إن بطولة الشرطة للألعاب التراثية تجسد الجهود المجتمعية المميزة التي تقوم بها وزارة الداخلية، حيث تمكنت المسابقة من ترسيخ القيم الوطنية الأصيلة واستحضار الألعاب الشعبية الراسخة في نفوسنا، ونقلت المبادئ والقيم والخصال الحميدة التي ارتبطت بأهل الإمارات.

وقدمت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على التكريم، مؤكدة أن التكريم يعد وسام فخر على صدورنا، ويمثل شهادة فخر نعتز بها، وهو أمر غير مستغرب على وزارة الداخلية والتي تدعم دوماً المؤسسات المجتمعية، لافتة إلى أن المؤسسة تواصل العمل لتكون عند حسن الظن، من خلال دورها المشترك يداً بيد مع وزارة الداخلية في خدمة المجتمع وشؤونه وإطلاق المبادرات التي تخدم شتى فئاته.

ودعت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، أبناء الإمارات من شبابه وبناته، للتمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة، والمحافظة على موروثنا الثقافي، من خلال استذكار ماضي الرعيل الأول من أبناء الوطن، واستحضار تضحياتهم وبسالتهم وخصالهم الحميدة، وتوسيع مدارك الأفق والمعارف التراثية، لما لذلك من أثر في المحافظة على تراثنا وموروثنا الزاخر.

ولفتت إلى أن دعم مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية للبطولة، يأتي ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة، لترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية في مختلف الأنشطة، حيث تواصل المؤسسة دورها في المشاركة بالفعاليات الوطنية والأحداث المتنوعة، انطلاقاً من مستهدفاتها في تعزيز مبادئ المساهمة التطوعية.