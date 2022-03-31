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أحلام.. تغني «حالو يا حالو» باللهجة المصرية
أحلام.. تغني «حالو يا حالو» باللهجة المصرية
31 مارس 2022 17:04

علي عبد الرحمن (القاهرة)
طرحت الفنانة أحلام أغنية «حالو يا حالو»، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وفاجأت الجمهور بغنائها باللهجة المصرية، وذلك للمرة الأولى خلال مشوارها الفني الممتد لأكثر من 25 عاماً.
 وتصدرت المطربة الإماراتية محركات البحث الإلكتروني وتوالت التعليقات الإيجابية حول الأغنية التي أعادت الأجواء المميزة للشهر الفضيل، بسبب طريقة التصوير التي اعتمدها المخرج هاس غدار، والأغنية من أشعار محمد البدري، وألحان نادر أنيس.
ومن جانب آخر طرحت أحلام أغنية «عالم في قلب دولة»، إهداءً لوطنها، كلمات أنور المشيري، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، وسلطت خلالها الضوء على معالم الإمارات، وأهم نقاط الجذب السياحي فيها، خاصة أنها أصبحت ملتقى للكثير من السياح حول العالم، لما بها من الكثير من مزارات، وشاركها الغناء كورال مجموعة الإمارات.
كما احتفلت أحلام مؤخراً بتكريمها في حفل «MUREX DOR» الذي أقيم بالإمارات، كأفضل مطربة عربية للعام 2022، ونشرت صوراً لها عبر «إنستغرام»، وعلقت قائلة: «شكراً من القلب على محبتكم واهتمامكم.. وألف مبروك نجاحكم ووجودكم في بلدي الإمارات، وتكريمي يعني لي الكثير.. من القلب لكم كل تحية وتقدير واحترام».

أحلام
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