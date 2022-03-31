مصاحف إلكترونية للمكفوفين في الحرم

أحمد عاطف (القاهرة)

قامت الإدارة العامة للمصاحف والكتب بالمملكة العربية السعودية بتزويد المسجد الحرام بعدد من المصاحف الإلكترونية المخصصة للمكفوفين، استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وخصصت الإدارة أماكن وأرففاً محددة لمصحف الحرمين الإلكتروني في عدة أماكن بالمسجد الحرام، وخاصة مصلّى ذوي الهمم الموجود بالحرم، في خطوة تهدف إلى تشجيع المكفوفين على قراءة القرآن الكريم بطريقة ميسرة.

ويسهّل المصحف الإلكتروني الجديد قراءة القرآن للمكفوفين بتحويل أحرف برايل الثابتة التقليدية إلى أخرى متحركة تتشكل إلكترونياً حسب آيات القرآن الكريم والحروف العربية ورقم الصفحة.

وبإمكان القارئ أن يصل إلى السورة والآية التي يريدها بكل سهولة من خلال تصميم سهل للمصحف، كما أنه مزود بتفسيرات الآيات ومعاني كلمات القرآن، ويطابق المصحف الإلكتروني المصحف الورقي لمجمع الملك فهد.

وظهر المصحف الإلكتروني العام الماضي بعد ابتكاره على يد فريق بحثي سعودي، واعتمدته رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي من أجل نشره في الحرمين، مع طموح انتشاره في أرجاء العالم.

وقبل ابتكار المصحف الإلكتروني كان المكفوفون يواجهون صعوبة في تلاوة القرآن الكريم في المصاحف الورقية المطبوعة بطريقة برايل، لأنها مكونة من 6 مجلدات كبيرة، وثقيلة الحجم وصعبة الاستخدام في الوصول إلى الأجزاء أو السور.