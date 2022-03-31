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ميزات جديدة في الرسائل الصوتية من «واتساب»
ميزات جديدة في الرسائل الصوتية من «واتساب»
31 مارس 2022 15:09

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
يعتزم تطبيق «واتساب» طرح ميزات جديدة خاصة بالرسائل الصوتية خلال الأسابيع المقبلة، لمنح المستخدمين مزيداً من التحكم والسهولة بها.
وسيصبح بإمكان المستخدم الاستماع إلى الرسائل الصوتية دون الحاجة إلى إيقافها أثناء قراءة المحادثات الأخرى من أجل التنقل بين الرسائل المختلفة.
وتشمل الميزات الجديدة أيضاً إيقاف تسجيل الرسالة الصوتية المرسلة مؤقتاً واستئناف التسجيل مرة أخرى، وهو ما يمنح المستخدم فرصة التقاط أنفاسه أثناء التسجيل دون أن يظهر الفراغ الصوتي بها، وكذلك في حالة تلقي اتصال أثناء تسجيل الرسالة فإنها تتوقف مؤقتاً إلى حين الانتهاء منه ثم استئناف التسجيل.
وبحسب موقع theverge فإن شكل الرسالة الصوتية سيتغير ليصبح في شكل موجات تتماشى مع قوة صوت الرسالة، ولن تكون في شكل خط بسيط كما يظهر حالياً، وفي حالة توقف المستخدم عن استماع الرسالة مؤقتاً وإغلاق التطبيق، فإنه سيجد علامة التشغيل عند النقطة التي توقف عندها، حتى لا يضطر إلى إعداه الرسالة من البداية.
وتمنح تلك التحسينات المستخدمين تجربة أفضل في الرسائل الصوتية، خاصة أنهم يتبادلون نحو 7 مليارات محادثة صوتية يوميا، لذلك فإن الميزات الجديدة تسهّل عليهم إرسال واستقبال الرسائل.

واتساب
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