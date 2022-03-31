طارق المنهالي يعزف على «عود إكسبو 2020» المتفرِّد

دبي (الاتحاد)

قام الفنان طارق المنهالي بعزف وغناء النشيد الوطني لدولة الإمارات في «إكسبو 2020 دبي» في قبّة الوصل، بعوده النادر الذي أبهر الحضور بجمالية تصميمه. والعود فكرة وتصميم الفنان نفسه وقام بصناعته محمد الناصر، واستغرق فيه قرابة سنة كاملة، وهو من خشب قديم عمره أكثر من 80 عاماً. دُمج الحديد في شمسية العود المصنوعة من معدن النحاس المطلي بالذهب، ووُضعت في الجزء الخلفي من قصعة العود، فيما مضرب العود ضم علم الدولة وشعار «إكسبو 2020 دبي»، في إطار من النحاس المطلي بالذهب، ليشكل تحفة جمالية تسرّ من ينظر إليها. وقال: طارق المنهالي: «فخور جداً بتصميم الفكرة والعود تحفة فنية جمالية تحكي قصة إرث عريق، أفتخر به كما يفتخر كل إماراتي، وما يجعلني أزداد فخراً وشموخاً بأنني أول من يعزف به ويغني النشيد الوطني لدولة الإمارات الحبيبة حفضها الله قيادة وشعباً».