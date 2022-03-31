«الدولي للشباب بالمغرب» يختتم فعالياته بمشاركة إماراتية متميزة

مكناس (الاتحاد)

اختتم، أمس، منتدى الفن والإبداع المغربي دورته السابعة من المهرجان الدولي للشباب المبدع، التي حملت اسم الشاعر والإعلامي الإماراتي خالد الظنحاني، وأقيمت في مدينة مكناس بالمملكة المغربية، تحت شعار: «من أجل تعزيز الأخوة الإنسانية والسلم العالمي».

وقد حلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف على المهرجان، حيث شارك الوفد الإماراتي في تقديم الفعاليات الثقافية التي تعزز سبل التواصل الثقافي والأدبي بين البلدين. وتميز المهرجان هذا العام بتوسعه وانفتاحه على الثقافة الإماراتية، فقد قُدمت أوراق عمل وقصائد وموسيقى من دولة الإمارات، شارك فيها أعضاء الوفد الذي حضر إلى المغرب، برئاسة الشاعر والإعلامي خالد الظنحاني وعضوية كل من الروائية الدكتورة وفاء أحمد العنتلي، الأكاديمية هدى الدهماني، الفنان أحمد الشريف «سيل المطر»، الباحث سعيد الدهماني، الشاعر عمر بن قلالة العامري، والشاعرة دلال جويد.

بدأت فعاليات المهرجان بتكريم الشاعر خالد الظنحاني لجهوده المميزة في دعم التواصل الثقافي والأدبي على المستويين العربي والدولي، حيث قدمت الشاعرة المغربية سميرة جودي كلمة تضمنت قراءة في تجربة ومسيرة الشاعر الظنحاني الإبداعية، وأُقيمت أمسية شعرية وموسيقية مميزة شارك فيها الشعراء دلال جويد وعمر بن قلالة وسعيد الدهماني.

وشهد اليوم الثاني من المهرجان، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الرّخ الإماراتية للنشر ومنتدى الفن والإبداع المغربي، تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي في المجالات الثقافية المتعلقة بالتراث الثقافي والأدب، والفنون، والصناعات الثقافية والإبداعية ودعم الشباب والموهوبين في القطاع الثقافي.

واختتمت الفعاليات بتقديم أمسية ثرية عن الثقافة الإماراتية ودورها في التواصل الثقافي مع بلدان العالم كون دولة الإمارات من الدول المرحبة بمختلف الجاليات، حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية مختلفة. وأحيا الفنان الإماراتي سيل المطر حفلاً موسيقياً قدم فيه مجموعة مميزة من أغنياته، وقدِّمت الدروع والأوسمة التقديرية للمشاركين في الفعاليات.

وعبَّر الشاعر خالد الظنحاني عن تقديره لمبادرة المنتدى بإطلاق اسمه على الدورة السابعة للمهرجان الدولي للشباب المبدع، مشيراً إلى أهمية التواصل الحضاري الذي يسهم في تعزيز الوعي ونشر القيم الثقافية التي تدعم التسامح والسلام وتبرز المواهب وتوسع انتشارها.