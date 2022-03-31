إعلامية مصرية تكشف حقيقة سرقة مجوهراتها بقيمة 15 مليون جنيه

كشفت الإعلامية جاسمين طه، حقيقة الأخبار التي تداولتها مواقع صحفية الأربعاء، حول سرقة مجوهراتها، والتي تقدر بـ15 مليون جنيه.

وقالت جاسمين طه «الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع صحفية اليوم حول سرقة مجوهراتي، كاذبة، وليس لها أساس من الصحة»، وفقاً لـ «المصري اليوم».

وطالبت «جاسمين» الصحفيين بتحري الدقة قبل نشر أخبار مغلوطة، قائلة: «أتوسم من السادة الزملاء الصحفيين توخي الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها».

وتوجهت جاسمين طه، بالشكر لكل من حاول التواصل معها للاطمئنان عليها، أو من الزملاء الصحفيين الذين تواصلوا معها للوقوف على حقيقة ما تم تداوله.