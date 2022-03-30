اليوم 15:33
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
دنيا
مهرجان أبوظبي يقدم العرض العالمي «زيغ زاغ» في جولته الأميركية
من المهرجان
30 مارس 2022 23:22

أبوظبي (الاتحاد)


ضمن دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، يقدم مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع مسرح الباليه الأميركي، أحد أهم مسارح الباليه العالمية، العرض العالمي «زيغ زاغ» على إيقاعات موسيقى أسطورة الغناء توني بينيت، وذلك خلال الفترة من 15-20 مارس 2022 بمركز سيجرستروم للفنون في كاليفورنيا، و29-30 مارس 2022 في مركز كينيدي بالعاصمة واشنطن.
واعتبرت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أنّ «أعمال الإنتاج المشترك والتكليف العالمي من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي بالتعاون مع كبريات المؤسسات الثقافية العالمية كمسرح الباليه الأميركي، التي تعدُّ ضمن أشهر مسارح الباليه العالمية، وذلك في إطار سعينا لتعزيز الحضور الإماراتي والدور الحضاري العربي في منجز الفنون، وها نحن نحتفي بالإبداع الإنساني في عمل يعرض لأول مرة في جولته العالمية».
وأضافت: «يعكس هذا العمل أهمية توحيد الجهود وتنسيقها للوصول إلى أكبر جمهور ممكن من مختلف الثقافات والهويات، عابراً الحدود، معبراً عن إمكانية خلق مساحات للحوار الثقافي والتلاقي الإنساني من الإمارات إلى العالم، في أهم مراكز الفنون الدولية من مركز لينكولن للفنون المسرحية في نيويورك، إلى مركز سيجرستروم للفنون في كاليفورنيا، ومركز كينيدي في العاصمة الأميركية».
ويأتي هذا العرض الرائع، الذي صممت رقصاته جيسيكا لانج، وصمم مشاهده ديريك ماكلين، الحائز جائزة إيمي وتوني، أما أزياؤه فصممها ويس غوردون، المدير الإبداعي في كارولينا هيريرا، احتفاءً بالمسيرة اللامعة للفنان العظيم وأسطورة الغناء توني بينيت من خلال استخدام أغانيه ولوحاته الفنية، وذلك لتسليط الضوء على الحس الإنساني المتأصل في أدائه الغنائي الفريد.
يذكر، أن فعاليات برنامج فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2022، تنعقد تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، وبدعم من شريك المهرجان الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشريك الطاقة جي أس إنرجي GS Energy.
ويسهم مهرجان أبوظبي من خلال فعالياته الفنية والموسيقية في ترسيخ مكانة العاصمة منصةً إبداعية عالمية، في إطار تصنيفها «مدينة الموسيقى» من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وفي تعزيز موقعها كمركز متنامي الأهمية على خريطة الموسيقى العالمية، باعتبارها موطناً لمنظومة موسيقية مرنة ومستدامة قائمة على الابتكار. ويشارك في دورة المهرجان لعام 2022، أكثر من 1000 فنان من مختلف أنحاء العالم، يقدمون أكثر من 300 فعالية واقعية ورقمية، إلى جانب جولتين موسيقيتين عالميتين، و17 عرضاً لأول مرة عالمياً.


 

آخر الأخبار
برشلونة «الضيف الثقيل» في «يوروبا ليج»
الرياضي
برشلونة «الضيف الثقيل» في «يوروبا ليج»
اليوم 15:26
«الجامع المُعلق» بالفيوم.. عمره 400 عام وشاهد على العصر العثماني
دنيا
«الجامع المُعلق» بالفيوم.. عمره 400 عام وشاهد على العصر العثماني
اليوم 15:18
630 مليار درهم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الإمارات
الاقتصادي
630 مليار درهم الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية في الإمارات
اليوم 15:10
كيف يتجنب مريض الربو «الأزمات» أثناء الصيام؟
دنيا
كيف يتجنب مريض الربو «الأزمات» أثناء الصيام؟
اليوم 15:02
أرشيفية
الإمارات
حظر استخدام الأكياس البلاستكية في أبوظبي
اليوم 14:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©