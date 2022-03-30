مهرجان أبوظبي يقدم العرض العالمي «زيغ زاغ» في جولته الأميركية

أبوظبي (الاتحاد)



ضمن دورته التاسعة عشرة تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، يقدم مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع مسرح الباليه الأميركي، أحد أهم مسارح الباليه العالمية، العرض العالمي «زيغ زاغ» على إيقاعات موسيقى أسطورة الغناء توني بينيت، وذلك خلال الفترة من 15-20 مارس 2022 بمركز سيجرستروم للفنون في كاليفورنيا، و29-30 مارس 2022 في مركز كينيدي بالعاصمة واشنطن.

واعتبرت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أنّ «أعمال الإنتاج المشترك والتكليف العالمي من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي بالتعاون مع كبريات المؤسسات الثقافية العالمية كمسرح الباليه الأميركي، التي تعدُّ ضمن أشهر مسارح الباليه العالمية، وذلك في إطار سعينا لتعزيز الحضور الإماراتي والدور الحضاري العربي في منجز الفنون، وها نحن نحتفي بالإبداع الإنساني في عمل يعرض لأول مرة في جولته العالمية».

وأضافت: «يعكس هذا العمل أهمية توحيد الجهود وتنسيقها للوصول إلى أكبر جمهور ممكن من مختلف الثقافات والهويات، عابراً الحدود، معبراً عن إمكانية خلق مساحات للحوار الثقافي والتلاقي الإنساني من الإمارات إلى العالم، في أهم مراكز الفنون الدولية من مركز لينكولن للفنون المسرحية في نيويورك، إلى مركز سيجرستروم للفنون في كاليفورنيا، ومركز كينيدي في العاصمة الأميركية».

ويأتي هذا العرض الرائع، الذي صممت رقصاته جيسيكا لانج، وصمم مشاهده ديريك ماكلين، الحائز جائزة إيمي وتوني، أما أزياؤه فصممها ويس غوردون، المدير الإبداعي في كارولينا هيريرا، احتفاءً بالمسيرة اللامعة للفنان العظيم وأسطورة الغناء توني بينيت من خلال استخدام أغانيه ولوحاته الفنية، وذلك لتسليط الضوء على الحس الإنساني المتأصل في أدائه الغنائي الفريد.

يذكر، أن فعاليات برنامج فعاليات الدورة التاسعة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2022، تنعقد تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع- حرفية إنجاز- بناء حضارة»، برعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، وبدعم من شريك المهرجان الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشريك الطاقة جي أس إنرجي GS Energy.

ويسهم مهرجان أبوظبي من خلال فعالياته الفنية والموسيقية في ترسيخ مكانة العاصمة منصةً إبداعية عالمية، في إطار تصنيفها «مدينة الموسيقى» من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وفي تعزيز موقعها كمركز متنامي الأهمية على خريطة الموسيقى العالمية، باعتبارها موطناً لمنظومة موسيقية مرنة ومستدامة قائمة على الابتكار. ويشارك في دورة المهرجان لعام 2022، أكثر من 1000 فنان من مختلف أنحاء العالم، يقدمون أكثر من 300 فعالية واقعية ورقمية، إلى جانب جولتين موسيقيتين عالميتين، و17 عرضاً لأول مرة عالمياً.



