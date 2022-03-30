قرار جديد من آبل لمواجهة سرقة الهواتف

أعلنت شركة آبل عن قرار جديد لمواجهة سرقة هواتف المستخدمين في المستقبل، حيث قررت الشركة منع فنّيي الشركة المعتمدين من إصلاح أي جهاز آيفون يتم الإبلاغ عن سرقته أو فقدانه من قبل صاحبه. وصممت الشركة نظاما جديدا لمنع مزودي خدمات الإصلاح من إصلاح الهواتف التي من المحتمل أن تكون مسروقة، ويمنع ذلك النظام الفنيين من إزالة قفل الهاتف في حالة طلب المستخدم إزالته بسبب النسيان إلا في حالة تقديمه دليلا على شرائه. وبحسب موقع theverge فإن الشركة تتعاون مع السلطات القانونية من أجل تسجيل أي هاتف يتم الإبلاغ عن سرقته أو فقدانه في قاعدة بيانات تشمل الرقم التسلسلي للجهاز يطلق عليها GSMA. ووفقًا للتقرير فإنه يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر لدى أماكن صيانة هواتف آيفون ومنافذ خدمة العملاء، حتى يتعرف المصلحون على أي جهاز مبلغ عن سرقته في حالة محاولة إصلاحه لديهم.