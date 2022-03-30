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دنيا
فقد حياته بسبب زينة رمضان!
أرشيفية
30 مارس 2022 21:57

أحمد عاطف (القاهرة)

توفي شاب مصري بسبب زينة رمضان بعد أن سقط من أعلى سلم خشبي أثناء تركيبها في إحدى شوارع محافظة سوهاج جنوبي مصر. وحسب تحقيقات النيابة وشهود العيان فإن الشاب يدعى حسام وكان يحاول تركيب زينة رمضان بين عقارين في منطقة سكنه بقرية الحسنة بسوهاج، وأثناء عملية التركيب اختل توازنه وسقط من أعلى السلم، وتوفي بعد لحظات من السقوط. وأظهر الكشف الطبي على جثة المتوفى - بالمستشفى المركزي بالمحافظة - إصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بها وهو ما تسبب في هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة، وهو ما يبعد وجود أي شبهة جنائية بالواقعة. وكان رجل قد توفي بنفس الطريقة العام الماضي بمحافظة طنطا شمالي القاهرة، بعد أن اختل توازنه أثناء تعليق زينة رمضان لأطفاله بالدور الرابع من العقار الذي يسكن به، وتوفي حال سقوطه من الشرفة. يذكر أن تعليق الزينة الرمضانية والفوانيس في الشوارع من العادات المنتشرة في مصر، حيث يستخدم الشباب السلالم في تعليقها بالأدوار الأولى من العقارات.

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