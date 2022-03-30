رفض الدعوى الثالثة لابنة الفنان رشوان توفيق

رفضت محكمة مصرية الدعوى المقامة من آية ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها، والتي تطالب فيها ببطلان بيع فيلا سكنية بمنطقة 6 أكتوبر بالقاهرة.
وطالبت الابنة في الدعوى ببطلان عقد بيع فيلا تمتلكها دون علمها قيمتها 5 ملايين جنيه لصالح أختها هبة رشوان توفيق، وقالت في الدعوى إن والدها استخدم توكيلا أصدرته له في بيع الفيلا دون أن تعلم. وتلك الدعوى القضائية هي الثالثة التي ترفضها المحكمة، بعد أن رفضت دعوتان قبل ذلك من آية رشوان توفيق ضد والدها، إحداهما كانت تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها لوالدها وقضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الابنة آية بدفع مبلع 893 ألف جنيه. أما الدعوى الأخرى فكانت تطالب ببطلان عقد تقسيم شاليهات ورثتها عن والدتها في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، ورفضتا المحكمة وتم رفضها أيضا من قبل المحكمة.
واشتعلت الخلافات بين الفنان المصري رشوان توفيق وابنته في نهاية العام الماضي، بعد اتهامها له باستغلال توكيلًا في تغيير ملكية ممتلكاتها لصالح ابنته الثانية وحفيدته، ووصلت الخلافات إلى أروقة المحاكم بعد إقامة الابنة 3 دعاوى قضائية ضد والدها. بعدها وجّه رشوان توفيق رسالة عتاب إلى ابنته آية وقال إنه مدّ يد الصلح إليها لكنها لا تقبل الحديث معه وتتجاهل اتصالاته الهاتفية منذ اشتعال الخلاف بينهما بسبب الميراث.