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«حرب» لسيلين تنشر للمرة الأولى
«حرب» لسيلين تنشر للمرة الأولى
31 مارس 2022 01:10

باريس (أ ف ب) 

تُصدر دار «غاليمار» في فرنسا رواية غير منشورة للكاتب لوي فردينان سيلين بعنوان «حرب»، بعدما بقيت مخطوطات هذه القصة التي تتناول الحرب العالمية الأولى مفقودة عشرات السنوات.
وتستند «حرب» إلى مخطوطات سيلين الشهيرة التي عثر عليها وعرضت للجمهور في 2021.
والمخطوطات عبارة عن «رزمة من 250 صفحة كُتبت عام 1934، تتضمن رواية تدور أحداثها في مقاطعة فلاندر أثناء الحرب العظمى». 
وأبرزت «غاليمار» أن «سيلين يكشف في هذه الرواية التي تجمع بين السيرة الذاتية والخيال، عن التجربة المحورية في حياته، وهي الصدمة الجسدية والمعنوية للجبهة»، خلال الحرب.

فردينان سيلين
الحرب العالمية الأولى
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