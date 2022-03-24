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دنيا
كيت في الكاريبي.. كاجوال فضفاض ورسمي أنيق
كيت في الكاريبي.. كاجوال فضفاض ورسمي أنيق
25 مارس 2022 00:53

أبوظبي (وكالات)

تألقت الأميرة كيت دوقة كامبريدج، وظهرت بإطلالات ساحرة، وتنقلت بذكاء وحسٍ راقٍ بين الكاجوال الفضفاض والرسمي الأنيق، خلال جولة مع زوجها الأمير وليام في منطقة الكاريبي. وبدأ وليام وكيت أمس الأول زيارة لجامايكا، ضمن رحلة للثنائي الملكي إلى المنطقة، احتفالاً بالذكرى السبعين لتتويج الملكة إليزابيث الثانية.

وتدرجت ألوان أزياء كيت من الأصفر الخالص، والأخضر الداكن، ولم تنس العزف على التناقض الإيجابي بين الأبيض والأسود مرة، والبهجة التي ينثرها تمازج اللونين الأبيض والأحمر. يذكر أن متظاهرين تجمعوا في منطقة كينغستون في جامايكا احتجاجاً على الزيارة وطالبوا النظام الملكي في بريطانيا بالاعتذار عن سلبيات الماضي.

الأميرة كيت
دوقة كامبريدج
الكاريبي
كيت ميدلتون
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