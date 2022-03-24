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دنيا
إيريس.. أول امرأة تترأس مهرجان كان
إيريس كنوبلوك
25 مارس 2022 00:53

باريس (أ ف ب) 

انتخب مهرجان كان السينمائي المحامية ذات الشهرة الدولية، والتي عملت طويلاً في مجال السينما إيريس كنوبلوك رئيسة له، على أن تخلف في يوليو المقبل الفرنسي بيار ليسكور الذي كان يتولى المنصب منذ 2014.
وأوضح بيان أن ولاية كنوبلوك التي ستصبح أول امرأة تترأس المهرجان، تمتد ثلاث سنوات، وتُجرى في ظلها دورات المهرجان في 2023 و2024 و2025. وانتخب مجلس الإدارة كنوبلوك بالاقتراع السري عملاً بالنظام الأساسي.
وأكدت إيريس أنها ستكرّس كل طاقتها لتعزيز تألق هذا الحدث العالمي، الذي يشكّل محطة أساسية في الحفاظ على الحياة الثقافية في عالم يشعر بالحاجة الملحّة إليها.

مهرجان كان
مهرجان كان السينمائي
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