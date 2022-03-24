«سناب» تشتري شركة تقنيات عصبية

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «سناب الأميركية»، الشركة الأم لشبكة «سنابتشات»، استحواذها على شركة «نكست مايند» الباريسية الناشئة التي تعمل على تطوير تقنية تقيس نشاط الخلايا العصبية من أجل التحكم في الأجهزة الإلكترونية باستخدام الدماغ.

وبموجب الصفقة التي لم يُعلَن عن قيمتها، سيستمر موظفو «نكست مايند» في العمل من باريس. وأشارت «سناب» إلى أن الصفقة ستتيح لها تعميق بحوثها ومشاريعها في مجال الواقع المعزز، خصوصاً لناحية نظاراتها الذكية «Spectacles» المتاحة حالياً فقط لصانعي المحتوى وليس للجمهور العريض.